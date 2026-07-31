Accidentes

Hallan Cuerpo Flotando en Río Ramos de Montemorelos, Nuevo León; Investigan Causas de la Muerte

Autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una persona que fue localizada flotando en las aguas del Río Ramos, en el municipio de Montemorelos.

Localizan Cuerpo sin Vida en el Río Ramos; Fiscalía Inicia InvestigaciónMoviliza Hallazgo de un Cuerpo en el Río Ramos de Montemorelos.Foto: PCNL

Destacado

Autoridades de Montemorelos investigan un cuerpo hallado en el Río Ramos. Vecinos reportaron el descubrimiento.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+