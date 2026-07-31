Hallan Cuerpo Flotando en Río Ramos de Montemorelos, Nuevo León; Investigan Causas de la Muerte

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y auxilio se registró la tarde de este jueves 30 de julio en el municipio de Montemorelos, luego del hallazgo del cuerpo de una persona flotando en las aguas del Río Ramos. De acuerdo con los primeros informes, fueron ciudadanos y vecinos de la zona quienes realizaron el reporte a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo mientras transitaban por el sector.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan Hallazgo de Cuerpo Flotando en Río Ramos en Montemorelos

Ante la situación, solicitaron la intervención de las corporaciones de emergencia mediante los números de auxilio. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar el reporte y, posteriormente, solicitaron el apoyo de personal de Protección Civil para realizar las maniobras correspondientes.

El hallazgo ocurrió en el área conocida como El Fraile, en los límites con el fraccionamiento El Faro, donde rescatistas de Protección Civil ingresaron al lugar para examinar a la persona localizada en el cauce del río.

Tras la valoración, los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales.

Al sitio acudieron agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Fiscalía busca identificar a la víctima

Como parte de las investigaciones, las autoridades entrevistaron a vecinos del sector con el objetivo de obtener información que permita establecer cómo llegó el cuerpo al lugar y si alguna persona observó movimientos sospechosos antes del hallazgo. De manera extraoficial trascendió que el cuerpo presentaba diversos golpes, aunque será la autopsia de ley la que determine si dichas lesiones están relacionadas con la causa del fallecimiento o fueron ocasionadas posteriormente.

Una vez concluidas las diligencias en el sitio, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario, donde especialistas realizarán los estudios forenses correspondientes para establecer la identidad de la víctima y determinar con precisión las causas de su muerte.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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