Programas sociales

Beneficios INAPAM: ¿Dónde se Tramita la Tarjeta que Da Acceso a Pago por Vinculación Productiva?

El programa que da sueldo de hasta 9,500 pesos, aguinaldo y prestaciones está disponible para personas de 60 años y más que ya tienen su credencial

Personas de la Tercera Edad: ¿Cómo registrarse al programa de vinculación productiva que da sueldo de 9,500 pesos, utilidades y aguinaldo¿Sabías que el INAPAM cuenta con un programa que da sueldo de 9,500 pesos, utilidades y aguinaldo en 2026, Foto: Cuartoscuro.

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