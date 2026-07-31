Beneficios INAPAM: ¿Dónde se Tramita la Tarjeta que Da Acceso a Pago por Vinculación Productiva?

Para fomentar su autonomía, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con un programa que les permite tener un trabajo remunerado con sueldo de hasta 9,500 pesos y prestaciones de Ley. Y en N+ te explicamos dónde se tramita la tarjeta que da acceso a la Vinculación Productiva.

Este programa disponible para personas de 60 años y más, es una iniciativa que busca mantener activas a las personas a partir de este rango de edad, a través de actividades remuneradas en empresas que deseen incorporar su experiencia.

Dado el interés que genera, en una nota previa ya te explicamos dónde están los módulos de Vinculación Productiva INAPAM, y cuál es el proceso de registro al programa.

Pero, ojo, porque la única manera de poder aplicar consiste en haberte registrado a la Credencial INAPAM previamente.

¿Dónde tramitar la Tarjeta INAPAM para entrar a Vinculación Productiva?

Si ya cumpliste 60 años, puedes tramitar tu credencial del INAPAM en el Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Para ubicar tu módulo, debes ingresar a la página del Gobierno de México y localizar el centro más cercano a partir de tu estado y municipio.

Los documentos que debes presentar para registrarte a esta tarjeta que da beneficios a los adultos mayores, son los siguientes:

Acta de Nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente.

CURP Actualizado.

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses).

Fotografía reciente (tamaño infantil en blanco y negro).

Además de los siguientes dos datos fundamentales para generar el trámite:

Contacto de Persona designada en caso de emergencia:

CURP actualizado.

Número telefónico.

Es muy importante que no te dejes sorprender, la credencial del INAPAM no pierde validez pese a que cambie su presentación, por lo que no hay necesidad de renovarla.

¿Qué beneficios da el programa Vinculación Productiva a personas con Tarjeta INAPAM?

Si te llamó la atención participar en este programa del Gobierno de México, debes saber que las empresas contratan a los adultos mayores según su disponibilidad de tiempo y experiencia. Ya sea por hora, jornada o proyecto.

Al momento en que firmas contrato con la empresa, obtienes las siguientes prestaciones:

Aguinaldo.

Utilidades de la empresa.

Sueldo Base, (en la actualidad el Salario Mínimo en CDMX es de 315.04 pesos diarios, es decir más de 9,500 pesos mensuales).

Aunque no es el único beneficio que te brinda esta credencial, algunos negocios activan descuentos para quienes muestran su Credencial INAPAM, y aquí ya te adelantamos en qué negocios hay promociones en julio y agosto 2026.

SARR