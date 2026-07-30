¿Cuándo Abren la Plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro para Registro en Agosto 2026?

Si ya completaste tu registro a Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), debes saber que en agosto 2026 habrá un nuevo periodo de vinculaciones a centros de trabajo. Y en N+ te decimos a partir de cuándo abrirá la plataforma para mandar tu solicitud a un centro de trabajo y obtener el Apoyo Bienestar de 9,582.47 pesos.

El registro en la plataforma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, es un requisito fundamental para poder postular.

Si tienes entre 18 y 29 años y actualmente no estás estudiando ni cuentas con una fuente de empleo, aquí te compartimos la lista de requisitos para aplicar.

Posteriormente, deberás esperar para saber si fuiste aceptado en el Centro de Trabajo donde postulaste.

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¿Cuándo abren la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció a través de sus redes sociales que el 1 de agosto de 2026 abrirá un nuevo periodo de vinculaciones a centros de trabajo para hombres y mujeres de 18 a 29 años.

Las personas que sean aceptadas durante este periodo de vinculaciones entrarán como aprendices a los Centros de Trabajo, y recibirán una remuneración mensual de 9,582.47 pesos, equivalentes a un salario mínimo.

Para el 1 de agosto deberás tener completo tu registro como aprendiz en la plataforma de JCF al seguir estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial y selecciona "Regístrate” como Aprendiz". Completa tu información y confirma que tus datos generales son correctos. Registra la ubicación exacta de tu domicilio en el mapa de la plataforma. Carga la fotografía que se te solicita. Descarga la Carta Compromiso y finaliza tu registro.

Una vez abierta la plataforma de postulaciones, consulta los centros de trabajo disponibles y elige el plan de capacitación de tu interés.

¿Por cuánto tiempo recibes 9,500 Pesos por Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante los 12 meses que dure tu capacitación, recibirás 9,582.47 pesos mensuales, además de seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La recomendación es que al momento de la apertura de la Plataforma de Vinculación ya tengas cargados tus documentos y te asegures de aplicar a vacantes donde cubras los requisitos.

Una vez que haya cerrado el periodo de vinculaciones, comprueba si has sido seleccionado con alguno de los siguientes métodos. Ten en cuenta que el Centro de Trabajo tiene máximo tres días para aceptar o declinar tu aplicación.

Revisa tus medios de contacto, el centro de trabajo podría llamarte o contactarte a través de la misma plataforma para un primer encuentro.

Si el programa no detecta respuesta del centro de trabajo, te liberará para que apliques nuevamente.

No te desvincules en los primeros tres días del proceso o de lo contrario contará como tu primera baja.

SARR