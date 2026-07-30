Programas sociales

¿Cuándo Abren la Plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro para Registro en Agosto 2026?

Hombres y mujeres de 18 a 29 años deben completar su registro de JCF para poder aplicar a un centro de trabajo, conoce cuándo abre el periodo de postulaciones

Plataforma Jóvenes Construyendo el futuro Agosto 2026.Se acerca un nuevo periodo de postulaciones en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro para agosto 2026, conoce los detalles. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro.

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