¿A Qué Hora Termina Registro el Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 59 Años? Este Día Cierran Módulos

Está por llegar a su fin el registro al apoyo Bienestar de 2,600 pesos para mujeres de 18 a 59 años de edad y si cumples con los requisitos, pero aún no te animas a formarte en la fila, acá te decimos cuándo y a qué hora cierran los módulos de inscripción en julio 2026, pues aún estás tiempo de solicitar tu entrada al programa social en México.

Para saber si tienes chances de hacer tu solicitud, en una nota ya te dejamos todos los requisitos que pide el apoyo para mujeres de 18 a 59 años en julio. Además te dejamos la lista de módulos que están abiertos y disponibles para que las personas puedan llevar los papeles que solicitan.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Entregó Pensión Mujeres Bienestar y Destacó Recuperación de Acapulco

¿Cuándo y a qué hora termina registro el apoyo mujeres Bienestar de 18 a 59 años en julio 2026?

El programa que tiene recepción de solicitudes para mujeres de 18 a 59 años es la Tarjeta Violeta Bienestar, con registro únicamente para quienes vivan en el estado de Baja California. El último día para inscribirse es este viernes 31 de julio 2026. El trámite se hace en alguno de los siguientes ocho módulos:

Mexicali : Explanada del Centro Cívico.

Rosarito : Calle José Haros Aguilar, parcela 39.

Tijuana : COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río.

Tecate : Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso.

Ensenada : Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec.

San Felipe : Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro.

San Quintín : Av. A entre 9 y 10 san quintín.

CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.

El registro termina a las 15:00 horas (3 de la tarde, tiempo local) del viernes 31 de julio y para garantizar la inscripción, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, hizo un llamado a todas las aspirantes a no formarse desde una noche antes, pues todas las mujeres que lleguen antes de las 3 de la tarde serán atendidas hasta terminar con la fila de espera.

Para hacer un registro correcto al apoyo mujeres para 18 a 59 años en julio 2026, las solicitantes deben llevar todos sus documentos, legibles en original y copia. Las personas que resulten beneficiarias de la Tarjeta Violeta Bienestar van a recibir un pago bimestral de 2,600 pesos a partir de este año.

AO