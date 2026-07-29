Programas sociales

¿A Qué Hora Termina Registro el Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 59 Años? Este Día Cierran Módulos

Queda muy poco tiempo para solicitar el apoyo de 2,600 pesos para mujeres de 18 a 59 años, por eso checa a qué hora termina la inscripción en módulos en julio 2026

A qué hora termina registro el apoyo mujeres Bienestar de 18 a 59 años cierran módulos en julio 2026El apoyo para mujeres de 18 a 59 años está por cerrar su registro de 2026. Foto: Secretaría de Gobierno Baja California

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