Medio Ambiente

¿Cómo es el Pez Popoyote, que Solo Existe en Chiapas y Está en Peligro de Extinción?

El popoyote, especie endémica de México, se encuentra en riesgo en Chiapas por la competencia con especies invasoras; así buscan salvar a este pez de la extinción

Buscan salvar al pez popoyoteBuscan salvar al pez popoyote en Tamaulipas. Foto: CONANP

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El escamudo de San Cristóbal, una especie microendémica, está al borde de la extinción. Conoce los esfuerzos para protegerlo de la amenaza de especies invasoras.

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