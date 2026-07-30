¿Cómo es el Pez Popoyote, que Solo Existe en Chiapas y Está en Peligro de Extinción?

En el valle de San Cristóbal de las Casas, en la región alta de Chiapas, habita el popoyote, un pez endémico de la región que está en riesgo por las especies invasoras y la pérdida de hábitat. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en colaboración con el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y la brigada del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), busca salvar de la extinción a este pez.

El popoyote debe competir con especies invasoras como el cangrejo de río americano y el sapo toro.

Este pez de apenas 9 centímetros de largo habita solamente en los ríos Fogótico y Amarillo, que cruzan el municipio de San Cristóbal de las Casas y que nacen en el cerro Tzontehuitz.

El popoyote, una especie microendémica en peligro de extinción

El cerro Tzontehuitz capta de las lluvias la mayor parte del agua que alimenta a San Cristóbal de las Casas, a través de los ríos Amarillo y Fogótico. Ahí habita el popoyote, Tlaloc hildebrandi, un pez de no más de 10 centímetros de largo catalogada como una especie microendémica.

Su hábitat se limita en exclusiva a esos dos ríos, en un área reducida y amenazada. La especie, que fue descrita por primera vez en 1950, ahora enfrenta un riesgo existencial. Los ríos Amarillo y Fogótico padecen un problema de severa contaminación.

Además, en la zona se ha encontrado a especies invasoras como el cangrejo rojo americano, la rana toro, la lobina negra, la carpa común y el guatopote manchado. Todas estas especies no solo compiten por el mismo alimento que el popoyote, sino que además devoran a los propios peces y sus huevos.

Según la Conanp, el pez, también conocido como escamudo de San Cristóbal, es uno de los vertebrados más amenazados de México:

“Su distribución es microendémica y extremadamente restringida. Es nativo de la región de Los Altos de Chiapas y se le encuentra principalmente en la cuenca del valle de San Cristóbal de las Casas y algunos municipios aledaños”.

Brigadistas que luchas por el pez popoyote. Foto: Conamp

Además de la presencia de especies invasoras, la Conanp advierte que crecimiento acelerado de San Cristóbal ha contribuido al riesgo que enfrenta el popoyote:

“El crecimiento urbano acelerado de San Cristóbal de las Casas ha destruido y fragmentado sus pequeños ríos, además de contaminarlos con aguas residuales”.

Buscan mitigar daño ambiental y riesgos para el popoyote

Las autoridades advierten que la pérdida de hábitat y la contaminación contribuyen al auge de las especies invasoras:

“Estas amenazas rompen el equilibrio natural, modifican el hábitat y generan una competencia desigual que desplaza a la fauna local, incrementando el riesgo de la disminución o pérdida definitiva de ejemplares con alto valor de conservación”.

Cabe señalar que en San Cristóbal de las Casas se han puesto en marcha proyectos que colaboran para rescatar al popoyote. Como ejemplo está el lago artificial del Parque de los Humedales de Montaña, donde se conservan especímenes de esta especie en riesgo.