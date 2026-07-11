¿Qué Provocó la Mayor Extinción Masiva de la Historia de la Tierra? Estudio Revela la Causa

Un nuevo estudio explica los mecanismos de la extinción masiva ocurrida hace 252 millones de años, donde desapareció el 96% de las especies marinas y el 70% de los animales terrestres

Paisaje de la Tierra durante el PérmicoDescubren motivo de extinción masiva en el Pérmico-Triásico. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un estudio de Stanford explica por qué algunas especies sobrevivieron a la extinción del Pérmico-Triásico. ¿Cómo resistieron los ancestros de los dinosaurios y las tortugas? Conoce los secretos de la supervivencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+