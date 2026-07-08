Águila Tirana en Peligro de Extinción es Vista por Primera Vez en Querétaro

La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda registró por primera vez al Águila Tirana en Arroyo Seco, una especie catalogada en peligro de extinción.

Águila Tirana en Peligro de Extinción Llega a QuerétaroFoto: @Mati Aristeguieta

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El Águila Tirana, especie en peligro, aparece en la Sierra Gorda. Este avistamiento fortalece la protección de su hábitat y resalta su importancia ecológica.

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