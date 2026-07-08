Águila Tirana en Peligro de Extinción es Vista por Primera Vez en Querétaro

El Águila Tirana fue registrada por primera vez en el Área Natural Protegida de la Sierra Gorda, a la altura del municipio de Arroyo Seco, en un hallazgo considerado histórico para la conservación de la biodiversidad en Querétaro y para el conocimiento de la distribución de esta especie en peligro de extinción.

¿Por qué es relevante este avistamiento?

Porque confirma la presencia del Águila Tirana en una zona donde no se tenía registro de la especie, fortalece el conocimiento sobre la fauna de la Sierra Gorda y refuerza la importancia de mantener acciones permanentes para proteger su hábitat.

El descubrimiento fue posible gracias a las labores de monitoreo biológico, vigilancia y seguimiento de fauna silvestre realizadas por personal de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda (RBSG) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en coordinación con habitantes del ejido de Ayutla, en el municipio de Arroyo Seco.

De acuerdo con la información difundida, el Águila Tirana es una imponente ave rapaz que actúa como depredador en los ecosistemas tropicales, contribuyendo a regular otras especies y a mantener el equilibrio ecológico de las zonas donde habita.

La especie, cuya distribución se asocia con la Sierra Madre Oriental, se encuentra catalogada en la Norma Oficial Mexicana SEMARNAT-2025 bajo la categoría de Peligro de Extinción (P), por lo que este registro resalta la necesidad de continuar con las acciones de conservación y protección de su hábitat.

Además de ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad de la Sierra Gorda, este avistamiento marca un hito para la especie, ya que su distribución conocida se ubicaba a más de 150 kilómetros, en la vertiente del Golfo de México.