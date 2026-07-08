¿A Qué Hora Inician los Cuartos de Final del Mundial 2026? Prepárate para Partido de Francia

El Mundial 2026 llega a los cuartos de final. Te decimos a qué hora inicia el parido Francia vs Marruecos.

Se trata del partido número 97 de la Copa Mundial de la FIFA, que se juagará este 9 de julio en el estadio sede de Boston en Estados Unidos de América (EUA). Para este emocionante encuentro el árbitro principal será el argentino Facundo Tello.

¿A qué hora inician los cuartos de final del Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario de FIFA, los cuartos de final inician mañana, 9 de julio de 2026, el primer partido es Francia vs Marruecos, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Así quedan los otros partidos de cuartos de final:

Viernes 10 de julio: España vs Bélgica, a las 13:00 horas.

Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra, a las 15:00 horas.

Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza, a las 19:00 horas.

Para el próximo martes y miércoles, 14 y 15 de julio, serán las semifinales. El sábado 18 es el partido por el tercer puesto, para así llegar a la gran final de Mundial 2026 en el estadio sede de Nueva York/Nueva Jersey en Estados Unidos.