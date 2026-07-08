¿A Qué Hora Inician los Cuartos de Final del Mundial 2026? Prepárate para Partido de Francia

Te decimos a qué hora inicia el parido Francia vs Marruecos como parte de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Selección de FranciaSelección de Francia. Foto: AFP

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El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con el partido Francia vs Marruecos. ¡No te lo pierdas!

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