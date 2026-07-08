SRE Transparentará Información sobre Peticiones de Detención de EUA de Rocha Moya e Inzunza

La cancillería pondrá a disposición la información correspondiente a las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Foto: CuartoscuroEl gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro
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