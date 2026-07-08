SRE Transparentará Información sobre Peticiones de Detención de EUA de Rocha Moya e Inzunza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hará pública la información relacionada con las solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera transparentar las comunicaciones sobre el caso.

La decisión se dio un día después de que se conociera que la Cancillería había clasificado por cinco años parte de la documentación vinculada con las peticiones del gobierno estadounidense.

Notas diplomáticas permanecerán bajo reserva

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la SRE explicó que pondrá a disposición la información correspondiente a las solicitudes de extradición, aunque precisó que permanecerán reservadas las notas diplomáticas y los documentos relacionados con expedientes judiciales, al tratarse de comunicaciones protegidas por la legislación mexicana y los compromisos internacionales.

"Por instrucciones de la presidenta Sheinbaum y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la SRE transparentará dicha información, con excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que, por su naturaleza, tienen carácter reservado. Nuestro compromiso es con la transparencia", apuntó la dependencia federal.

Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información, con excepción de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 8, 2026

La dependencia sostuvo que esta información forma parte de procedimientos legales en curso y que su difusión íntegra podría afectar el desarrollo de dichos procesos.

Sheinbaum ordenó transparentar información

La determinación ocurre después de que la presidenta Sheinbaum señalara durante su conferencia matutina que la información debía hacerse pública en la medida que la ley lo permitiera.

Sheinbaum indicó que su gobierno privilegia la transparencia, por lo que pidió a la Cancillería revisar el alcance de la reserva aplicada a las comunicaciones con Estados Unidos sobre Rocha Moya e Inzunza.

AMP