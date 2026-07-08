FGR Señala a Exembajador Ken Salazar de Mentir sobre Caso ‘El Mayo’ Zambada

El Gobierno de México asegura que existen contradicciones en el caso por el traslado y detención de 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos

El narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Foto: APEl narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Foto: AP

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