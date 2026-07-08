Juego de Estrellas 2026: Figuras de Liga MX Enfrentarán a 13 Mundialistas que Juegan en la MLS

La MLS anunció a su plantilla para enfrentar a la MLS en el Juego de Estrellas 2026 y destacan 13 jugadores convocados al Mundial 2026, entre ellos Lionel Messi. Checa la lista completa

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, del Inter Miami, encabezan la lista de la MLS para el Juego de Estrellas 2026.Lionel Messi y Rodrigo De Paul, del Inter Miami, encabezan la lista de la MLS para el Juego de Estrellas 2026. Foto: Reuters

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Con Messi a la cabeza, la MLS presenta a 13 jugadores mundialistas para el Juego de Estrellas 2026. ¿Quiénes serán los elegidos de la Liga MX? Próximamente lo sabremos.

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