Juego de Estrellas 2026: Figuras de Liga MX Enfrentarán a 13 Mundialistas que Juegan en la MLS

Este miércoles 8 de julio la Major League Soccer (MLS) dio a conocer su lista de futbolistas que participarán en el All Star Game 2026 contra un equipo de la Liga MX. Son 22 elementos, 13 de los cuales fueron convocados al Mundial 2026 por sus respectivos países.

Por supuesto que la estrella más fulgurante es Lionel Messi, del Inter Miami, quien aún sigue en la pelea por el título de la Copa del Mundo con Argentina luego de avanzar a cuartos de final para enfrentar a Suiza.

Además del argentino Messi, la MLS llamó a figuras como Rodrigo De Paul (Argentina) , Son Heung-Min (Corea del Sur), Petar Musa (Croacia), Steven Moreira (Cabo Verde), Sebastian Berhalter, Tim Ream y Matt Freese (los tres últimos de Estados Unidos), entre otros.

All-Star Game 2026: Figuras de Liga MX Enfrentarán a 13 Mundialistas que Juegan en la MLS

A continuación la lista completa de los convocados de la MLS para el All Star Game 2026:

Porteros: Matt Freese, Maxime Crépeau y Brian Schwake.

Defensas: Lucas Herrington, Max Arfsten, Steven Moreira, Richie Laryea, Anthony Markanich, Mbekezeli Mbokazi, Andy Najar, Daniel Munie, Jackson Ragen y Tim Ream.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Sebastian Berhalter, Thomas Müller, Pep Biel, Evander, Carles Gil, Zavier Gozo, Hany Mukhtar y Ashley Westwood.

Delanteros: Lionel Messi, Son Heung-Min, Hugo Cuypers, Anders Dreyer, Julian Hall, Son Heung-Min, Lionel Messi, Sam Surridge y Petar Musa.

El Juego de Estrellas de la MLS contra la Liga MX se llevará a cabo el 29 de julio en el Bank of America Stadium, de Carolina del Norte, en territorio estadounidense. Es decir, apenas 10 días después de que finalice el Mundial 2026.

La Liga MX aún no ha revelado su lista de convocados para el All Star Game 2026, pero se espera que Cruz Azul y Chivas sean los equipos que más jugadores aporten para este compromiso.

Con información de N+