Crecen Críticas Contra Gianni Infantino: ¿Podría ser Despedido? Esto Dice el Código de la FIFA

Eurodiputados, dirigentes y analistas han pedido una investigación sobre su actuación y algunos han solicitado su renuncia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: APEl presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: AP
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