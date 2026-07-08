Crecen Críticas Contra Gianni Infantino: ¿Podría ser Despedido? Esto Dice el Código de la FIFA

Las críticas contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, han aumentado en los últimos días tras la polémica por la suspensión revocada al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026, una decisión que ha provocado cuestionamientos sobre una posible injerencia política en el organismo.

Incluso, eurodiputados, dirigentes y analistas han pedido una investigación sobre su actuación y algunos han solicitado su renuncia.

Ante este escenario, surgió una pregunta entre aficionados: ¿la FIFA puede destituir a su presidente? La respuesta es sí, aunque el procedimiento está sujeto a las normas establecidas en los Estatutos y el Código de Ética del organismo.

¿Gianni Infantino puede ser despedido de la FIFA?

De acuerdo con los Estatutos de la FIFA, el presidente —actualmente Gianni Infantino— es elegido por el Congreso de la FIFA, integrado por las 211 asociaciones miembro. Por la misma lógica, el Congreso tiene la facultad de poner fin a su mandato antes de que concluya, mediante los mecanismos previstos en los Estatutos y el Reglamento del Congreso.

Además, si el presidente incurriera en una violación al Código de Ética de la FIFA, los órganos judiciales independientes de la organización (como el Comité de Ética) pueden investigar el caso e imponer sanciones, incluida una suspensión o inhabilitación. Si una sanción de ese tipo le impidiera ejercer el cargo, el Congreso tendría que actuar conforme a los Estatutos.

En el contexto actual, diversas organizaciones y dirigentes han pedido investigaciones sobre la actuación de Infantino tras la polémica por la suspensión de la sanción a un jugador durante el Mundial 2026. Sin embargo, hasta ahora no existe un procedimiento oficial anunciado por la FIFA para destituirlo, aunque sí hay llamados públicos a que se examine su conducta.

¿Qué dice el Código de Ética de la FIFA?

El Código de Ética de la FIFA establece que todos los dirigentes deben actuar con independencia, integridad e imparcialidad, además de evitar conflictos de interés y cualquier conducta que pueda comprometer la credibilidad de la organización.

Si un integrante de la FIFA, incluido su presidente, es señalado por una posible infracción ética, el caso puede ser analizado por el Comité de Ética Independiente, encargado de determinar si existió alguna violación y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo con el procedimiento disciplinario previsto por la propia FIFA.

AMP