Hombre Armado es Detenido en Persecución en Torreón; Intentó Escapar por los Techos de las Casas

Un hombre armado fue detenido durante una persecución en la colonia Rincón La Merced en Torreón

Hombre Armado es Detenido en Persecución en Torreón; Intentó Escapar por los Techos de las CasasFoto: N+

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Impactante persecución en Torreón: un hombre armado intentó huir por los techos de las casas. Fue detenido por la policía. Descubre más sobre este dramático suceso.

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