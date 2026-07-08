Hombre Armado es Detenido en Persecución en Torreón; Intentó Escapar por los Techos de las Casas

La madrugada de este 8 de julio s registró una fuerte movilización por parte de corporaciones de seguridad en la colonia Rincón la Merced de Torreón, tras el reporte de un hombre que portaba un arma de fuego.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron a este sector habitacional, donde localizaron al denunciado e iniciaron una persecución.

El hombre con el arma intentó escapar subiendo a los techos de las casas. Fueron varios minutos, lo que los elementos de seguridad siguieron al sospechoso ante la alarma de los vecinos.

El hombre finalmente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Joven de 26 años es baleado en Piedras Negras

Un joven de 26 años fue hospitalizado luego de ser atacado con un arma de fuego durante la madrugada del 25 de junio en la colonia Maravillas, en Piedras Negras. De acuerdo con los reportes, un sujeto encapuchado le disparó en una pierna antes de darse a la fuga.

Noticia relacionada: Joven es Atacado a Balazos en Colonia Maravillas en Piedras Negras

Tras el ataque, la víctima consiguió pedir ayuda a un ciclista, quien reportó la emergencia al 911. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde fue reportado estable. En tanto, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.