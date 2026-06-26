Joven es Atacado a Balazos en Colonia Maravillas en Piedras Negras

Un joven de 26 años resultó lesionado luego de ser atacado a balazos por un sujeto encapuchado en la colonia Maravillas.

Joven es Atacado a Balazos en Colonia Maravillas en Piedras NegrasFoto: N+

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Un joven fue baleado por un encapuchado en la colonia Maravillas. La víctima está estable y las autoridades investigan. Infórmate sobre este caso.

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