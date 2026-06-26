Joven es Atacado a Balazos en Colonia Maravillas en Piedras Negras

Un joven de 26 años de edad resultó lesionado por arma de fuego durante las primeras horas de este jueves 25 de junio en Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron cuando fue agredido por un sujeto encapuchado en una zona despoblada ubicada sobre la calle General Cepeda, en la colonia Maravillas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Joven Resulta Herido de Bala Durante Ataque Armado en Piedras Negras

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sufrió una herida de bala en una de sus piernas y, tras el ataque, logró solicitar ayuda a un ciclista que transitaba por el lugar.

El ciudadano dio aviso de inmediato al Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica especializada.

Fuentes médicas informaron que el estado de salud del joven es estable y que la lesión no pone en riesgo su vida. Por su parte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer la agresión y dar con el paradero del presunto responsable, quien logró huir tras cometer el ataque.

Hombre es detenido por dispararle a una mujer en Torreón

El pasado 29 de mayo, un hombre de 37 años fue detenido por elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT) al ser señalado como presunto responsable de disparar contra una mujer de 36 años en la colonia Lucio Blanco en Torreón.

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Durante el operativo implementado por las autoridades, los agentes localizaron al presunto agresor, identificado como Luis "N", a quien le aseguraron un rifle. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público.