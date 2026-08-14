Seguridad

Aseguran Más de 33 Kilos de Presunta Marihuana Durante Cateo en Ciudad Valles, SLP

La Fiscalía aseguró más de 33 kilos de presunta marihuana, además de un kilo de polvo blanco y diversos objetos relacionados con el procesamiento y distribución de drogas durante un cateo.

Cateo en Ciudad Valles Deja Más de 33 Kilos de Presunta Marihuana AseguradosCateo en Ciudad Valles Deja Más de 33 Kilos de Presunta Marihuana Asegurados. Foto: FGE

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Autoridades aseguran marihuana y polvo blanco en Ciudad Valles. Sin detenidos, continúan las investigaciones.

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