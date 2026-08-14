Aseguran Más de 33 Kilos de Presunta Marihuana Durante Cateo en Ciudad Valles, SLP

La Fiscalía General del Estado aseguró más de 33 kilogramos de hierba con características similares a la marihuana durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Las Américas, en Ciudad Valles.

¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?

En el inmueble ubicado sobre la Privada Carrillo Puerto, agentes de la Policía de Investigación localizaron paquetes de diferentes tamaños que contenían la presunta droga.

Durante la diligencia también fueron aseguradas cinco básculas grameras, siete selladoras de calor, papel utilizado para elaborar cigarros y siete artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Además, las autoridades localizaron dos paquetes con aproximadamente un kilogramo de un polvo blanco, el cual, de acuerdo con la Fiscalía, presentaba características de una sustancia que presuntamente sería utilizada para el corte de cocaína.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Civil Estatal y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad en el exterior del inmueble mientras se desarrollaban las diligencias.

Todos los indicios quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para realizar los peritajes correspondientes y determinar la naturaleza de las sustancias aseguradas.

Hasta el momento, la Fiscalía no reportó personas detenidas como resultado de este cateo, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen y posible destino de las sustancias localizadas.