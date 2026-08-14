Hombres es Localizado Muerto Dentro de Casa en San Ángel Sur en Monterrey, NL

El cuerpo de un hombre fue localizado al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Privada Valle Hermoso, en la colonia San Ángel Sur, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la tarde de este viernes 14 de agosto, generando movilización policiaca en la zona.

Fueron familiares de la persona fallecida quienes habrían localizado el cuerpo, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades pertinentes. Al lugar llegaron paramédicos, quienes al revisar al sujeto, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato se resguardó el área.

Minutos más tarde a este lugar llegaron elementos de la Fuerza Civil, quienes acordonaron este punto para que agentes de investigación llevaran a cabo las investigaciones correspondientes y determinar como ocurrió el deceso del hombre.

Cierran calle por localización de hombre sin vida en San Ángel Sur

Hasta el momento no se han brindado más detalles al respecto, por lo que se espera que sea durante las próximas horas las autoridades de investigación revelen más datos sobre este caso, así como la identidad de la persona fallecida. En este punto también hizo presencia personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para realizar las labores pertinentes.

Debido a esta movilización, elementos de seguridad cerraron la calle Privada Valle Hermoso, por lo que pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar que se registre tráfico en este punto. Se espera que este despliegue ocurra durante al menos un par de horas más.