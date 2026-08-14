Seguridad

Hombres es Localizado Muerto Dentro de Casa en San Ángel Sur en Monterrey, NL

El hombre fallecido fue localizado por familiares al interior de una propiedad, sobre la calle Privada Valle Hermoso

Movilización muerto en San Ángel SurEl hombre fue localizado sin vida dentro de una propiedad. Foto: N+

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Elementos de seguridad ya investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de una propiedad en la colonia San Ángel Sur

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