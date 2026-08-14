Desaparecidos

Alma Torres Busca a sus Hijos Omar y José, Desaparecidos en Tonalá

Alma Torres busca a sus hijos Omar y José, quienes desaparecieron en Tonalá en diferentes hechos; pide a las autoridades celeridad en ambos casos

Omar y JoséAlma busca a sus hijos desaparecidos en Tonalá. Foto: Alma Torres

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6 años sin Omar y 3 sin José. Alma Torres busca desesperadamente a sus hijos desaparecidos en Tonalá

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