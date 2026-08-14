Alma Torres Busca a sus Hijos Omar y José, Desaparecidos en Tonalá

La señora Alma Torres asegura que vive un doble calvario por la desaparición de sus dos hijos: Omar Israel Guzmán Torres y José Carlos Guzmán Torres, en Jalisco.

“A mí me da remordimiento comer porque pienso en ellos, no sé si tienen sed, si tienen frío. Quien sepa algo de mis hijos que me diga, no busco culpables, sólo quiero a mis hijos”, manifestó Alma.

Este 15 de agosto se cumplirán 6 años de la desaparición de Omar, de 27 años, en la colonia La Jauja, del municipio de Tonalá.

Omar habría desaparecido tras un altercado por defender a un niño con discapacidad

De acuerdo con Alma, Omar fue privado de la libertad cuando se vio involucrado en un altercado al defender a un niño con síndrome de down a quien estaban golpeando.

José, de 30 años, desapareció tres años después, cuando estaba buscando a su hermano, se dirigió a la zona del Cerro del Gato, tras haber encontrado pistas. Fue visto por última vez en una gasolinera de La Jauja.

“A las personas que se los llevaron, solamente les pido que me digan dónde están, que se toquen el corazón, pueden tener hermanos, madre, padre, que se pongan en nuestros zapatos, estamos muertos en vida”, explicó Alma.

Hasta el momento, la señora Alma no cuenta con avances sobre las investigaciones de ambos casos, no hay pistas del paradero de ninguno de sus hijos, por lo que pide a las autoridades celeridad para poder localizar a Omar y a José, hermanos que además son apasionados por el futbol.