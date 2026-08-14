Homicidios

Muere Adulto Mayor al Ser Baleado por Presunto Trabajador en Rancho de Piedras Negras

Un adulto mayor murió luego ser baleado en un rancho en Piedras Negras.

Muere Adulto Mayor al Ser Baleado por Trabajador en Rancho de Piedras NegrasAutoridades aseguraron una escopeta con la que fue atacado el adulto mayor. Foto: N+

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