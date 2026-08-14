Muere Adulto Mayor al Ser Baleado por Presunto Trabajador en Rancho de Piedras Negras

Un hombre murió luego de resultar gravemente lesionado por disparos de escopeta cuando se encontraba en un rancho en Piedras Negras, luego del ataque fue trasladado de urgencia al Hospital General Dr. Salvador Chavarría donde perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes, un trabajador del mismo rancho sería señalado como el presunto responsable y habría escapado del lugar después de los hechos.

La víctima fue identificada como Aurelio 'N' de 67 años quien presentaba un disparo en el abdomen y una lesión en el brazo izquierdo.

Un trabajador presuntamente le disparó luego de una discusión

El hombre de la tercera edad iba junto a su hijo, Moisés dentro de los primeros informes se sabe que un trabajador identificado como Juan 'N' fue quien comenzó a discutir y sacó una escopeta para agredirlo para posteriormente huir en una camioneta sin ser detenido,.

Moisés se llevó a su papá al Hospital General Dr. Salvador Chavarría donde finalmente murió.

Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la FGJE, informó que se está integrando una carpeta de investigación a la Agencia del Ministerio Público para localizar al hombre. De igual forma, agregó que se aseguró el arma de fuego con la que fue lesionada la víctima.

Elementos de la Fiscalía trabajan en las investigaciones para esclarecer el caso y localizar al presunto responsable.