Accidentes

Motociclista de 66 Años Muere tras Chocar contra Coladera en Mal Estado en Celaya

El hombre de más de 60 años de edad, golpeó una coladera dañada, para después salir proyectado sobre la avenida México - Japón, en Celaya.

El conductor no pudo evitar chocar contra la coladera.Foto: N+

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Motociclista de 66 años muere tras chocar contra coladera en mal estado.

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