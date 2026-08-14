Motociclista de 66 Años Muere tras Chocar contra Coladera en Mal Estado en Celaya

Un motociclista que al parecer regresaba a casa para comer, falleció al chocar contra una coladera en mal estado sobre la avenida México - Japón, en Celaya. Su cuerpo salió proyectado varios metros.

Los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando testigos del accidente reportaron a los números de emergencia, que un motociclista acababa de sufrir un percance en la avenida México - Japón, una de las más transitadas de la ciudad.

Y es que de acuerdo a lo reportado, el motociclista, de aproximadamente 66 años de edad, regresaba a casa, cuando no se fijó que en uno de los carriles, una coladera se encontraba en mal estado, por lo que no pudo evitar el choque.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta salió proyectado varios metros, mientras que el vehículo que usaba, también se arrastró varios metros debido al fuerte impacto contra esta tapa en malas condiciones.

Testigos de los hechos, al ver lo que había ocurrido de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, pidiendo el apoyo de los paramédicos, pues afirmaban que el conductor se encuentra grave.

A los pocos minutos, llegaron los rescatistas, quienes brindaron atención médica al hombre, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que fue requerido el personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, así como el Semefo.

En el lugar se pudo identificar al conductor de la moto, mientras que vecinos de la colonia Emiliano Zapata, afirman que ya habían reportado a las autoridades esta coladera en mal estado.