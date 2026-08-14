Mascotas son Rescatadas de un Incendio en una Vivienda de la Ciudad de Veracruz

Durante la mañana de este viernes 14 de agosto fueron rescatados dos perritos cuando se registraba un incendio al interior de un condominio ubicado en la calle Canarios con la avenida Playa Linda del Infonavit Buenavista de la ciudad de Veracruz.

El incidente anteriormente descrito se registró alrededor de las ocho de la mañana de este viernes y se reportó que dejó daños materiales cuantiosos dentro del inmueble, que, en ese momento, se encontraba sin personas.

Rolando Méndez, vecino de la zona, indicó que al asomarse por la ventana se percató del humo y las llamas que salían del inmueble tras escuchar un ruido que lo hizo pensar que se trataba de un cortocircuito en los cables por la lluvia.

Fueron los propios vecinos del lugar quienes con mangueras y baldes de agua apoyaron para poder sofocar el fuego mientras llegaban los bomberos y los cuerpos de emergencias al domicilio donde se registró el incidente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bomberos Atienden Hasta Cinco Fugas en Tanque de Gas en el Sur de Veracruz

Protección Civil indicó que el incendio se originó en una de las recámaras

Guadalupe Tapia, directora de Protección Civil Veracruz, indicó que, al arribar a la vivienda, las autoridades realizaron las labores correspondientes. Asimismo, se encargaron de llevar a cabo el resguardo de las mascotas que fueron sacadas a salvo del domicilio siniestrado. También indicó que el incendio se registró en una de las recámaras de la vivienda.

Hubo un rescate de dos mascotas que fueron resguardadas y no hubo más que daños materiales. Ocurrió en una de las recámaras de la vivienda; hay saldo blanco.

Se informó que dos cuartos, la cocina y casi toda la parte de la sala y comedor quedaron consumidos por el fuego, y ahora se espera el resultado del peritaje que se realice para determinar cuáles fueron las causas de este incendio.