Accidentes

Mascotas son Rescatadas de un Incendio en una Vivienda de la Ciudad de Veracruz

En un domicilio del Infonavit Buenavista de la ciudad de Veracruz, dos mascotas fueron rescatados de un incendio registrado en dicho inmueble.

Mascotas son Rescatadas de un Incendio en una Vivienda de la Ciudad de VeracruzVecinos del lugar apoyaron con mangueras y baldes de agua a sofocar el fuego. Foto: N+

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Vecinos rescatan a dos perritos de un incendio en Infonavit Buenavista. Hubo daños materiales, pero saldo blanco.

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