Seguridad

Vinculan a Proceso a Sirenio 'N', Hombre que Abusó de Niña de 11 Años en Tamaulipas

Sirenio 'N' fue vinculado a proceso en Matamoros por Violación Equiparada Agravada a menor de 11 años

Vinculan a Proceso a Sirenio 'N' Acusado de Agredir a Niña de 11 Años en MatamorosVinculan a Proceso a Sirenio 'N' Acusado de Agredir a Niña de 11 Años en Matamoros. Foto: FGJT

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Sirenio 'N' enfrenta proceso por presunta agresión a niña de 11 años en Matamoros. Juez dicta prisión preventiva mientras continúa la investigación.

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