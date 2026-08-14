Sirenio “N” fue vinculado a proceso por el delito de Violación Equiparada Agravada, luego de ser señalado por su presunta participación en la agresión sexual contra una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que el caso fue presentado ante un Juez de Control por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en una colonia ubicada al sur poniente del municipio, donde presuntamente el imputado agredió sexualmente a la menor.

Tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Sirenio “N” y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Comienza Audiencia contra Sirenio 'N' por Violación contra una Menor de 11 años

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades continuarán con las indagatorias correspondientes.