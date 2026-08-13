Madre Entrega a su Bebé de 8 Meses al DIF Tampico por Falta de Recursos Económicos

Una bebé de apenas ocho meses quedó bajo resguardo del Sistema DIF Tampico, luego de que su propia madre acudiera a la institución para solicitar apoyo, al reconocer que no cuenta con los recursos económicos ni las condiciones necesarias para garantizar el cuidado y manutención de la menor.

La procuradora del DIF Tampico, Dulce Imelda Marcial Cruz, explicó que ante la situación, se activaron de manera inmediata los protocolos de protección, y la pequeña fue trasladada a una casa hogar, donde permanecerá mientras se define su situación legal.

Madre de Bebé la Entregó Voluntariamente al Sistema DIF

La funcionaria destacó que este caso es distinto a los reportes habituales de abandono o negligencia, ya que fue la propia madre quien tomó la iniciativa de acudir ante la autoridad y solicitar que la menor quedara bajo protección institucional.

El expediente será revisado por las áreas Jurídica y de Trabajo Social, que realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las condiciones familiares de la bebé y las medidas que deberán adoptarse; de ser necesario, el caso podría derivar en procedimientos relacionados con la patria potestad y, posteriormente, una posible adopción.