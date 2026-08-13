Sociedad

Madre Entrega a su Bebé de 8 Meses al DIF Tampico por Falta de Recursos Económicos

Una bebé de ocho meses quedó bajo resguardo del Sistema DIF Tampico, luego de que su madre acudiera voluntariamente a la institución

Madre Entrega a su Bebé de 8 Meses al DIF Tampico por Falta de Recursos EconómicosMadre Entrega a su Bebé de 8 Meses al DIF Tampico por Falta de Recursos Económicos. Foto: N+

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Una madre en Tampico busca ayuda del DIF para su bebé de 8 meses por no poder mantenerla. La pequeña está ahora en una casa hogar.

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