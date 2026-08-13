Sociedad

Estas Son las Cuentas de Afore que sus Recursos Serán Usados para Fondo de Pensiones Bienestar

Recursos que se transfieren al Fondo de Pensiones para el Bienestar provienen de tres subcuentas específicas administradas por las Afores

Las Afores administran las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores. Foto: PexelsLas Afores administran las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores. Foto: Pexels

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