Entregarán Apoyo Económico por Regreso a Clases 2026: Cuándo Cobran Edades de 3 a 22 Años

El regreso a clases se acerca en México y para ayudar a mitigar el gasto que representa la comprar de útiles y uniformes escolares, las autoridades anunciaron la fecha en que se entrega el apoyo económico para edades de 3 a 22 años de edad, por eso acá te decimos cuándo cae la ayuda en 2026 y cuánto darán de pago.

Actualmente hay un pago de Beca de Uniformes y Útiles Escolares, por eso en una nota ya te dijimos qué apellidos cobran el apoyo de 2,500 pesos Rita Cetina para primaria del 10 al 14 de agosto 2026. Además, te enlistamos todos los programas de Bienestar que dan pago este mes previo al inicio del ciclo escolar.

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¿Cuándo pagan el apoyo económico para edades de 3 a 22 años?

El programa que dará una ayuda económica antes del regreso a clases es Mi Beca Para Empezar 2026, que entrega el apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares a beneficiarios de preescolar y secundaria que realicen sus estudios de nivel básico en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX).

El Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) anunció que la fecha en que será depositado el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares es el próximo sábado 15 de agosto 2026 y el principal requisito para cobrarlo es ser beneficiario de continuidad de Mi Beca Para Empezar o haber realizado el registro al programa a más tardar el 30 de junio del presente año.

¿Cuánto darán del apoyo para Uniformes y Útiles Escolares 2026?

Los montos que entrega Mi Beca para Empezar por el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares en 2026 son los siguientes:

Preescolar y CAM preescolar: 970 pesos por beneficiario.

Secundaria, CAM secundaria y Secundaria para adultos: 1,180 pesos .

CAM laboral (hasta los 22 años): 1,180 pesos.

Ahora que ya está confirmada la fecha en que van a entregar el apoyo económico de Uniformes y Útiles Escolares de Mi Beca para Empezar 2026, los beneficiarios que pasan a primero de secundaria deben checar cuándo les toca recibir su nueva tarjeta.

AO