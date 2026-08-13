Programas sociales

Entregarán Apoyo Económico por Regreso a Clases 2026: Cuándo Cobran Edades de 3 a 22 Años

Las autoridades anunciaron la fecha en que se va a entregar el apoyo para edades de 3 a 22 años de edad, para el regreso a clases 2026 en México

Confirman entrega de apoyo económico para el regreso a clases 2026 cuándo cobran edades de 3 a 22 añosVarios alumnos de 3 a 22 años de edad van a recibir un apoyo económico en agosto 2026. Foto: Cuatoscuro
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