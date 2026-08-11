Programas sociales

Infonavit 2026: Así Activas El Seguro Que Liquida Tu Deuda Si Colapsa Tu Casa Por Un Terremoto

Si compraste tu casa o departamento mediante un crédito del Infonavit, existe un Seguro de Daños que puede ayudarte

Temblor en Colombia. Foto: AFPTemblor en Colombia. Foto: AFP

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