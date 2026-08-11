Infonavit 2026: Así Activas El Seguro Que Liquida Tu Deuda Si Colapsa Tu Casa Por Un Terremoto

Tras el terremoto registrado en Colombia, que dejó 200 personas muertas y 153 edificios colapsados, los daños que puede provocar un fenómeno natural vuelven a poner sobre la mesa la importancia de conocer los seguros vinculados a una vivienda. Para quienes tienen un crédito hipotecario, una afectación estructural puede representar no solo un problema patrimonial, sino también una deuda pendiente.

Si compraste tu casa o departamento mediante un crédito del Infonavit, existe un Seguro de Daños que puede ayudarte ante afectaciones provocadas por fenómenos naturales o accidentes. En determinados casos, la cobertura puede llegar a liquidar el saldo de tu crédito y otorgar una indemnización.

Foto: AFP

¿Qué cubre el Seguro de Daños Infonavit?

El beneficio permite reparar una vivienda adquirida con un crédito Infonavit cuando sufre daños por una situación súbita e imprevista, conocida como siniestro.

Entre los eventos contemplados se encuentran terremotos, inundaciones, incendios, huracanes, ciclones, tornados, deslaves, desplazamientos de terreno, granizadas, nevadas y erupciones volcánicas. También contempla accidentes como incendios domésticos, caída de árboles, objetos provenientes de un avión o explosiones, además de otros imprevistos incluidos en la póliza.

Para solicitarlo debes tener un crédito hipotecario vigente, estar al corriente con tus pagos y realizar el trámite dentro de los dos años posteriores al siniestro.

Si tienes pagos atrasados, primero deberás regularizar tu crédito. Dependiendo de las condiciones de tu financiamiento, también puedes firmar un convenio de regularización en el área de Cartera de las oficinas del Infonavit.

¿Cómo activar el seguro si tu casa sufrió daños?

Después del siniestro, debes acudir a las oficinas del Infonavit de tu localidad para presentar el aviso de daños. Con este reporte, el instituto notificará a la aseguradora para que un ajustador visite el inmueble.

Durante la inspección, el especialista documentará las afectaciones y determinará si corresponden a una pérdida parcial o pérdida total.

Si es pérdida parcial y la vivienda continúa habitable, recibirás una cantidad para realizar las reparaciones. El pago se entrega mediante una orden DAP que puedes cobrar en sucursales de HSBC, junto con la Cédula de Determinación de Pérdida, documento que establece los trabajos que deben realizarse.

El Infonavit supervisará que la reparación se efectúe en un plazo de 60 días naturales.

¿Cuándo el seguro liquida tu crédito y te indemniza?

Foto: AFP

Cuando los daños hacen que la vivienda sea inhabitable, el ajustador puede determinar pérdida total, tomando en cuenta el dictamen de Protección Civil.

En este escenario se puede liquidar el saldo pendiente del crédito hipotecario a la fecha del siniestro. Además, existe una indemnización cuando la pérdida total deriva de determinados fenómenos de gran intensidad.

La cobertura contempla terremotos de magnitud 5.5 o superior, huracanes categoría III o mayores y tornados categoría F2 o superiores. El monto de la indemnización será determinado por la aseguradora.

En caso de pérdida total por un terremoto que cumpla con las condiciones de la póliza, el seguro puede representar una protección financiera importante, pues permite cubrir la deuda pendiente y recibir la indemnización correspondiente.