Mañana, Único Día de Registro de Seguro de Desempleo CDMX: ¿A Qué Hora Abre y Cierra Plataforma?

Los interesados en solicitar el Seguro de Desempleo CDMX 2026 tendrán poco tiempo para hacer su registro, por lo que a continuación te decimos a qué hora abre y cierra la plataforma mañana 11 de agosto de 2026.

Hace unos días se lanzó la convocatoria del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años que recientemente perdieron su trabajo, y si aún no conoces los requisitos, en una nota previa te decimos qué piden para que puedas hacer tu inscripción.

El apoyo de Seguro de Desempleo CDMX, programa de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, ofrece una ayuda económica de 3,566 pesos mensuales que les permita a los capitalinos incorporarse nuevamente al mercado laboral.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que México Está Entre los Países con Menor Desempleo

Horario de registro de Seguro de Desempleo 2026

La plataforma de inscripciones abrirá mañana 11 de agosto de 2026 a las 00:00 horas, es decir desde el primer segundo del día, y terminará a las 23:59 horas del mismo martes, de ahí que los interesados deberán darse prisa.

Es importante tener en cuenta que durante este tiempo el sistema puede llegar a saturarse debido a la gran cantidad de solicitudes que se esperan, por lo que se recomienda tener paciencia al realizar el proceso.

¿Dónde y cómo hacer el registro de Seguro de Desempleo CDMX?

Para realizar la solicitud, los hombres y mujeres de 18 a 64 años deben ingresar a la plataforma en línea del programa de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo CDMX en este enlace: https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/ .

Ahí deberán iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX y si no cuentan con ésta, primero deberán crearla para poder comenzar el proceso, en este link: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml.

Una vez que inicien sesión con su cuenta Llave CDMX, deberán iniciar el registro llenando los campos con sus datos personales y adjuntando sus documentos en formato PDF, PNG o JPG, que son los siguientes:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio de la ciudad de México no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro a la Población (CURP).

Documentación que demuestre la pérdida del empleo formal.

Carta compromiso.

Carta Bajo Protesta de Decir Verdad.

PPP