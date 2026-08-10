Programas sociales

Mañana, Único Día de Registro de Seguro de Desempleo CDMX: ¿A Qué Hora Abre y Cierra Plataforma?

Conoce a qué hora podrás hacer el registro del Seguro de Desempleo CDMX para que asegures el apoyo de 3,566 pesos

Conoce A Qué Hora Abre y Cierra Plataforma del Seguro Desempleo CDMX 2026El Seguro de Desempleo CDMX ofrece un apoyo de 3,566 pesos mensuales. Foto: Trabajo CDMX
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