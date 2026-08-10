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Revisa si Afecta Tu Camino: Ruta y Zona con Bloqueo por Marcha contra Examen de la UNAM Hoy

Entérate aquí de todos los detalles de la protesta de hoy contra el examen de control de la UNAM

Protesta contra el examen de control de la UNAMProtesta contra el examen de control de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Afectará tu camino hoy? Conoce la ruta de la marcha contra el examen de control de la UNAM en CDMX y evita bloqueos. Infórmate aquí.

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