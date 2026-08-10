Revisa si Afecta Tu Camino: Ruta y Zona con Bloqueo por Marcha contra Examen de la UNAM Hoy

Toma tus precauciones, este lunes seguirán las protestas por el examen de control de la UNAM, en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos cuál es la ruta de la marcha de hoy, 10 de agosto de 2026, y la zona donde podría haber bloqueo por la protesta de los aspirantes a nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Cuándo es el examen de control de la UNAM?

La UNAM anunció, la semana pasada, las fechas y las sedes oficiales para el examen de control, luego de presuntas irregularidades en la prueba de admisión a licenciatura que se realizó en línea.

El examen de control de la UNAM se aplicará en las siguientes fechas:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

Oaxaca: 13 de agosto.

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

Ruta de la marcha de hoy y zona de bloqueo en la UNAM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que aspirantes a licenciatura de la UNAM, van a protestar este lunes en Ciudad Universitaria contra el examen de control.

De acuerdo con la SSC, los manifestantes se concentrarán a partir de las 12:00 horas en la Biblioteca Central de la UNAM, en la alcaldía Coyoacán, al sur de CDMX, para exigir que la máxima casa de estudios respete los resultados del examen de admisión a licenciatura que realizaron en línea.

La SSC prevé que el grupo de inconformes realice una marcha al interior de Ciudad Universitaria, con posible afectación vial en Insurgentes Sur, a la altura de la Rectoría.

Mapa de Rectoría de la UNAM

RMT