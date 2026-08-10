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Toma Precauciones: A Esta Hora Inicia Hoy Marcha por Examen de Control de la UNAM

Este lunes, aspirantes a la UNAM protestan en CDMX en contra de examen de control; aquí todos los detalles

Aspirantes han convocado a varias protestas debido al examen de control de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAspirantes han convocado a varias protestas debido al examen de control de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención CDMX: Hoy protesta de aspirantes UNAM en Coyoacán. Se manifiestan contra examen de control. Conoce rutas alternas y evita tráfico. Detalles en N+.

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