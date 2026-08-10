Toma Precauciones: A Esta Hora Inicia Hoy Marcha por Examen de Control de la UNAM

Aspirantes a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron una nueva marcha hoy, 10 de agosto de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), en protesta por el examen de control presencial.

Aquí te damos a conocer la zona exacta de la manifestación y la hora en que se llevará a cabo, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados este lunes.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer los detalles de las otras protestas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Marcha de aspirantes hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, aspirantes seleccionados de todos los planteles de la UNAM realizarán una protesta en la alcaldía Coyoacán.

Los estudiantes se trasladarán alrededor de las 12:00 horas a la Biblioteca Central, ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Demanda de los manifestantes

La protesta será para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura de la Máxima Casa de Estudios, correspondiente al proceso 2026, realizado en línea.

Asimismo, se manifestarán en contra de la aplicación del examen de control, el cual fue anunciado después de la reunión de las autoridades universitarias y la Comisión Técnica.

La SSC no descartó que los aspirantes realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria y la afectación de vialidades a la altura de Insurgentes Sur, frente a la Rectoría, como medida de protesta.

SPB