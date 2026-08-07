Bajan las Muertes en México en 2025, pero Persisten las Causas: Principales Motivos de Decesos

En 2025 se registraron 762 mil 494 defunciones, lo cual representó una disminución de -57 mil 178 muertes respecto a las registradas en el mismo periodo de 2024, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Del total de defunciones registradas de forma preliminar, 44% correspondió a mujeres y 55.9% a hombres. Y en el 0.1% de los casos no se especificó el sexo de la persona, según los datos de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Principales causas de muertes en México

De acuerdo con la información dada a conocer hoy, 7 de agosto de 2026, estas fueron las principales causas de muerte:

Enfermedades del corazón, 117 mil 673 casos.

Diabetes mellitus, 106 mil 874 casos.

Tumores malignos, 92 mil 006 casos.

Enfermedades del hígado, 38 mil 179 casos.

Accidentes, 38 mil 166 casos.

Influenza y neumonía, 34 mil 779 casos.

Enfermedades cerebrovasculares, con 32 mil 760 casos.

Del total de las defunciones registradas en 2025, 89.8% fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 10.2% por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios.

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Lugares con más y menos muertes en 2025

Los estados con mayor número de muertes por cada 100 mil habitantes, según el lugar de residencia de la persona, fueron:

Chihuahua con 751 por cada 100 mil habitantes Quintana Roo con 672. Sonora con 671. Guanajuato con 666. Baja California con 658.

Los que reportaron menos casos fueron:

Campeche con 364. Nuevo León con 375. Durango con 415. Guerrero con 418. Yucatán con 450.

Mientras que en la Ciudad de México se registraron 554 defunciones por cada 100 mil habitantes.

En 2025 se registraron, de manera preliminar, 762,494 defunciones. Las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes.



Del total de las defunciones,… pic.twitter.com/r2QKCQCJio — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 7, 2026

Con información de Mónica Garduño, N+

SPB