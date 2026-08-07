Sociedad

Bajan las Muertes en México en 2025, pero Persisten las Causas: Principales Motivos de Decesos

El INEGI presenta datos preliminares sobre las defunciones registradas en el país el año pasado

Unidad de urgencias del Hospital General de Xoco, en Coyoacán en junio 2026. Foto: CuartoscuroUnidad de urgencias del Hospital General de Xoco, en Coyoacán en junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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El INEGI reporta una baja en las muertes en México en 2025, pero las causas persisten. Conoce qué estados tienen más y menos defunciones.

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Bajan las Muertes en México en 2025, pero Persisten las Causas: Principales Motivos de Decesos