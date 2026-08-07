Seguridad

Cinco Detenidos por Presuntamente Agredir a un Hombre con Arma Blanca Frente a Bar en Hermosillo

Cuatro mujeres y un sujeto fueron detenidos luego de presuntamente golpear y lesionar con un arma blanca a un hombre en el exterior de un conocido bar en el centro de Hermosillo, Sonora.

Cinco Detenidos por Presuntamente Agredir a un Hombre con Arma Blanca Frente a Bar en HermosilloCinco Detenidos por Presuntamente Agredir a un Hombre con Arma Blanca Frente a Bar en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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