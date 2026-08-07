Cinco Detenidos por Presuntamente Agredir a un Hombre con Arma Blanca Frente a Bar en Hermosillo

Cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de presuntamente golpear y lesionar con un arma blanca a un hombre de 47 años, en una agresión ocurrida durante la madrugada de este viernes en el exterior de un conocido bar ubicado en el Centro Histórico de Hermosillo.



Los hechos se registraron alrededor de la 01:40 de la mañana en el cruce de las calles Obregón y Garmendia, donde, de acuerdo con un testigo, los ahora detenidos agredieron a la víctima con golpes de pies y manos, mientras una de las mujeres sacó una navaja y lo apuñaló en varias ocasiones.

La víctima resultó con varias heridas provocadas por arma blanca en el rostro y el hombro, además de contusiones en la cabeza y la cara por los golpes que le propinaron.

Las cinco personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público

En el lugar fueron detenidos Inés Lucía Guadalupe 'N', de 26 años; Pedro Oswaldo, de 50; María Elena, de 43; Suliana Yulitza, de 24; y Victoria Guadalupe 'N', de 28 años de edad.



Los cinco fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su probable responsabilidad en la agresión.