Conductor Choca Contra un Negocio de Fresas con Crema Sobre el Libramiento en Irapuato

Elementos de varias corporaciones se movilizaron al Libramiento que va de Irapuato a Salamanca, después de que se reportara un accidente, donde el conductor de un auto se impactó contra un negocio de fresas con crema.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando el conductor de un auto color gris, circulaba minutos después de las 8 de la noche sobre el libramiento que lleva de Irapuato a Salamanca.

En cierto momento, el piloto al salir un poco del libramiento, entró a un camino de terracería, lo que provocó que supuestamente perdiera el control del vehículo, el cual comenzó a derrapar sin poder accionar los frenos.

Después de un par de metros, debido a la velocidad con la que circulaba, el conductor terminó chocando contra un negocio de fresas con crema que se encontraba a unos metros sobre el libramiento en Irapuato.

El fuerte golpe e impacto contra la estructura del establecimiento, alertó a los empleados, quienes al ver lo ocurrido, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos.

Tras el accidente, llaman a la policía y a los paramédicos

Los primeros en llegar, fueron policías municipales, en compañía de elementos de Protección Civil, quienes al ver el choque, comenzaron con las labores de atención, así como de cuidar del tráfico en la zona.

Al llegar los paramédicos, de inmediato brindaron atención médica, donde afortunadamente el conductor del auto, como los empleados no resultaron con lesiones de consideración, por lo que solo se trabajó sobre los hechos del choque.