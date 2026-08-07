Accidentes

Conductor Choca Contra un Negocio de Fresas con Crema Sobre el Libramiento en Irapuato

El conductor del auto al parecer perdió el control al salirse del camino y termino chocando contra el negocio de fresas en Irapuato.

Así quedó el vehículo tras chocar contra el negocio.Foto: Seguridad Irapuato

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Conductor pierde el control y se impacta contra un negocio de fresas en Irapuato. Autoridades y paramédicos acudieron al lugar.

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