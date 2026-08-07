Choque de Autobús de Pasajeros contra Camión Tipo Tolva Deja 21 Heridos en Puebla

El aparatoso accidente entre un autobús de pasajeros de la línea Supra y un camión tipo tolva dejó saldo preliminar de 21 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, sobre la autopista Tlaxco–Tejocotal.

El percance ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana de este viernes 7 de agosto, a la altura de la localidad de San Antonio Buenavista, en el municipio de Ahuazotepec, lo que provocó la movilización de paramédicos, bomberos y corporaciones de seguridad.

Dos heridos de gravedad deja choque de autobús en autopista Tlaxco-Tejocotal

Los cuerpos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a los heridos y realizaron las maniobras necesarias para trasladarlos a diversos hospitales de la región.

Mientras tanto, las autoridades mantuvieron labores de auxilio, control del tránsito y retiro de las unidades siniestradas, por lo que la circulación presentó afectaciones.

Uno de los conductores invadió carril contrario y provocó el choque. Foto: Cruz Roja Mexicana

Hasta el momento, no han informado las causas oficiales del accidente, por lo que serán los peritajes correspondientes los que determinen la mecánica de los hechos y deslinden responsabilidades.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR