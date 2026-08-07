Accidentes

Choque de Autobús de Pasajeros contra Camión Tipo Tolva Deja 21 Heridos en Puebla

Cuerpos de emergencia brindaron atención a los heridos y realizaron las maniobras para trasladarlos a diversos hospitales de la región.

La mayoría de lesionados viajaba en la unidad de turismo.La mayoría de lesionados viajaba en la unidad de turismo. Foto: Cruz Roja Mexicana

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Accidente en Ahuazotepec deja 21 lesionados, 2 de ellos graves. Un autobús turístico y un camión chocan en la madrugada.

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