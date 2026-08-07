Choque de Autobús de Pasajeros contra Camión Tipo Tolva Deja 21 Heridos en Puebla

El aparatoso accidente entre un autobús de pasajeros de la línea Supra y un camión tipo tolva dejó saldo preliminar de 21 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, sobre la autopista Tlaxco–Tejocotal.
El percance ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana de este viernes 7 de agosto, a la altura de la localidad de San Antonio Buenavista, en el municipio de Ahuazotepec, lo que provocó la movilización de paramédicos, bomberos y corporaciones de seguridad.
Dos heridos de gravedad deja choque de autobús en autopista Tlaxco-Tejocotal
Los cuerpos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a los heridos y realizaron las maniobras necesarias para trasladarlos a diversos hospitales de la región.
Mientras tanto, las autoridades mantuvieron labores de auxilio, control del tránsito y retiro de las unidades siniestradas, por lo que la circulación presentó afectaciones.
Hasta el momento, no han informado las causas oficiales del accidente, por lo que serán los peritajes correspondientes los que determinen la mecánica de los hechos y deslinden responsabilidades.
Con información de Genaro Zepeda
JAPR