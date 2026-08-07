¿Qué Días Será el Examen de Control UNAM en Palacio de los Deportes y Cuántos lo Presentarán?

La UNAM dio a conocer las sedes y horarios del examen de control para ingresar a nivel licenciatura, además indicó que, a partir de hoy ya está habilitado el micrositio “TU SITIO”.

"Convoca a los aspirantes que presentarán la prueba a revisar “TU SITIO”, habilitado para obtener la información detallada de su sede asignada"

Esto significa que, desde hoy viernes 7 de agosto, está habilitado el sistema para que las personas aspirantes a presentar el Examen de Control Presencial consulten los detalles de su cita: día, horario y sede que se les ha asignado de manera particular.

"Se exhorta a la comunidad de aspirantes a ingresar con anticipación al portal para verificar su información y presentarse puntualmente en la fecha y hora indicadas, portando la documentación requerida"

Sedes y días de aplicación de examen de control 2026

La aplicación de la prueba considera el registro de un total de 58,783 aspirantes, que fueron distribuidos en cuatro sedes del país bajo el siguiente calendario:

En estos estados se aplicarán los exámenes de control de la siguiente forma:

León, Guanajuato: Se atenderá a 2 mil 777 aspirantes.

Los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

Oaxaca, Oaxaca: Recibirá a mil 920 aspirantes

El jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco No.15, San Felipe del Agua.

Tijuana, Baja California: Se recibirá a 518 aspirantes.

El domingo 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza No. 4750, colonia Soler.

Ciudad de México:

Será la sede con el mayor número de aspirantes.

Concentrará la aplicación para 53 mil 568 aspirantes.

Los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.