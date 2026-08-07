Sociedad

¿Qué Días Será el Examen de Control UNAM en Palacio de los Deportes y Cuántos lo Presentarán?

La UNAM publicó la información de todas las sedes que aplicarán el examen de control presencial para los alumnos de nuevo ingreso a nivel licenciatura

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