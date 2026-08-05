UNAM Cancela Contrato con Territorium Life, Empresa que Aplicó Examen de Admisión 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) canceló de manera anticipada el contrato con la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., encargada de aplicar el examen de admisión a licenciatura y bachillerato, luego de detectar un cúmulo de irregularidades en el proceso, las mismas que llevaron a la Universidad a convocar un examen de control para 58,000 aspirantes.

¿Cómo y cuándo se contrató a Territorium Life?

La decisión fue dada a conocer en conferencia por el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, junto con el secretario administrativo de la institución, Tomás Humberto Rubio Pérez, y consta en una tarjeta informativa de la Universidad.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) solicitó el 23 de febrero de 2026 la adjudicación directa —sin licitación pública— de la empresa Territorium Life para aplicar exámenes en línea de bachillerato y licenciatura.

El H. Comité de Adquisiciones aprobó la solicitud el 6 de marzo de 2026, con base en los supuestos I y VIII de la normatividad aplicable, relacionados con la exclusividad de la propiedad intelectual y la seguridad de la información institucional y personal de los usuarios.

El contrato se formalizó el 23 de marzo de 2026.

El área solicitante argumentó, entre otros factores, que Territorium Life es la única empresa en México con más de cinco años de experiencia en evaluaciones de alta especificidad, que cuenta con las certificaciones internacionales CLR 2.0 y OpenBadges 3.0, que su plataforma es propiedad exclusiva de la empresa —protegida por derechos de autor desde 2017— y que ya había sido utilizada con éxito por la Universidad en exámenes para aspirantes en el extranjero (2024) y para bachillerato (2025).

Los términos financieros del contrato

Alcance contratado: un mínimo de 154,000 y un máximo de 385,000 aspirantes.

Costo unitario: 227.85 pesos más IVA, 264.31 pesos en total por cada aspirante.

Monto pagado a la fecha: 69,189,760.38 pesos.

De ese total, 41,907,830.75 pesos corresponden a licenciatura, por 158,558 aspirantes.

Los 27,281,929.63 pesos restantes corresponden a bachillerato, por 103,221 aspirantes.

Las medidas que tomó la UNAM

Además de la terminación anticipada del contrato, con la que la Universidad busca proceder al deslinde de responsabilidades, Territorium Life deberá entregar las bases de datos que son propiedad de la UNAM.

La institución también ordenó:

Una auditoría tecnológica, a cargo de una firma que se designará de común acuerdo con la empresa, para revisar en detalle el proceso y el sistema utilizado.

Una auditoría interna, que realizará la Contraloría de la propia Universidad sobre el procedimiento de contratación.

Una auditoría externa: el rector, Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó formalmente, el 4 de agosto, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades —si las hubiera— e identificar áreas de mejora en la planeación, adjudicación y ejecución del contrato.

La UNAM señaló que, desde la celebración del contrato, su contenido se hizo público a través de los mecanismos universitarios de transparencia y acceso a la información.

La Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura continúa trabajando para hacer observaciones y deslindar responsabilidades.

El examen de control, la otra cara del mismo proceso

Las irregularidades detectadas en el examen de admisión también derivaron en la convocatoria a un examen de control presencial para 58,000 estudiantes, según informó la UNAM con base en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

Deben presentar este examen de control los aspirantes que recibieron aviso de selección y aquellos cuyo número de aciertos en el examen de admisión sea igual o superior al menor puntaje que permitió el ingreso, en los últimos seis años, al mismo programa, plantel, sede y modalidad.

La UNAM fijó las siguientes fechas para el examen de control:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto de 2026.

Oaxaca: 13 de agosto de 2026.

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto de 2026.

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto de 2026.

Desde hoy, 5 de agosto de 2026, los aspirantes pueden consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido.

A partir del viernes 7 de agosto, quienes cumplan con ese puntaje podrán ingresar con su clave personal a TU SITIO para obtener la cita del examen de control presencial, donde conocerán fecha, hora, sede, ubicación y documentación requerida.