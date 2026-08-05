Educación

UNAM Cancela Contrato con Territorium Life, Empresa que Aplicó Examen de Admisión 2026

La UNAM canceló el contrato con Territorium Life para la aplicación del examen de admisión, ordenó auditorías y solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación

UNAM Cancela Contrato con Territorium Life, Empresa que Aplicó Examen de Admisión 2026**Pie de foto:** De izquierda a derecha, el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, y el abogado general de la Universidad, Hugo Concha Cantú, durante la conferencia en la que se informó sobre la cancelación del contrato con la empresa aplicadora del examen de admisión a licenciatura 2026. Foto: N+

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