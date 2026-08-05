'Frenones' en Metro CDMX: Usuarios Denuncian Caídas, Fracturas y Falta de Atención

Miles de personas utilizan diariamente el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México (CDMX), pero para muchos usuarios los trayectos se han convertido en una experiencia cada vez más riesgosa debido a los frenados abruptos de los trenes. Pasajeros aseguran que estos movimientos inesperados no solo generan incomodidad, sino que también han provocado caídas, golpes e incluso fracturas, mientras denuncian que la atención dentro de las instalaciones es insuficiente cuando ocurre una emergencia.

Frenones inesperados generan preocupación entre los pasajeros del Metro

Los usuarios del Metro capitalino afirman que los frenados bruscos son una situación cotidiana en distintas líneas de la red, aunque señalan que el problema se percibe con mayor frecuencia en las Líneas 2, 3 y 9. Quienes utilizan este transporte todos los días explican que los movimientos son tan repentinos que resulta imposible prepararse para mantener el equilibrio, especialmente cuando los vagones viajan con alta afluencia de pasajeros.

Alejandro, usuario del Metro de la Ciudad de México, relató cómo vive esta situación durante sus traslados:

"Sí se siente el frenado muy brusco, es muy abrupto cuando frenan, así va uno a dar hasta allá, sí son muy bruscos."

Otra pasajera explicó que ha experimentado estos frenones en repetidas ocasiones, particularmente en una estación de la Línea 2.

Quetzalli, usuaria del Metro, compartió que los movimientos la han sorprendido mientras viajaba de pie:

"Sí me ha tocado más en Portales, es brusco, no lo esperas, te mueven, es en las manos, vas agarrada y lo que sientes es que te jalan."

Especialista advierte que un frenado brusco puede causar lesiones importantes

Además del susto, especialistas señalan que un frenón inesperado puede ocasionar lesiones musculares y articulares, sobre todo cuando los pasajeros viajan sujetos a los tubos o pasamanos y el cuerpo reacciona de manera inmediata para evitar una caída.

El fisioterapeuta Jesús Ixmatlahua explicó que este tipo de movimientos repentinos puede provocar daños que van desde elongaciones hasta luxaciones:

"Cuando uno va en el Metro va sujeto y no vas esperando ese movimiento. Entonces el jalón que tú sientes repentino, los músculos se activan y al contraerse con fuerza pueden desgarrarse o pueden provocar que se haga una luxación o subluxación de tejidos o una elongación."

De acuerdo con el especialista, este tipo de lesiones pueden requerir atención médica inmediata y, dependiendo de la gravedad, un proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad.

Pasajero denuncia fractura tras un frenón y acusa falta de primeros auxilios

Algunos usuarios aseguran que, además de las lesiones, enfrentan dificultades para recibir apoyo dentro de las instalaciones del Metro. Juan Pablo relató que sufrió una caída debido a un frenado repentino y que terminó con una fractura en el brazo, pero afirma que no encontró personal médico que pudiera atenderlo en ese momento.

El afectado explicó que acudió con un elemento de seguridad tras el accidente:

"Me encuentro al poli y le digo: 'Oiga, poli, ahorita en el frenón me golpeé'. El poli lo único que hizo fue decirme: 'Pues tienes seguro, ve al seguro porque sí se ve hinchado'. Ahí no había primeros auxilios ni enfermería. Ya me fui a mi clínica. De volada se empezó a hinchar la mano, ya no la podía mover. Me hicieron una placa y en la placa salió la fractura de que sí era el radio y el cúbito los que se habían fracturado."

Metro de la CDMX no respondió sobre las causas de los frenados ni los apoyos para lesionados

Este medio buscó al Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México para conocer las causas de los frenados abruptos y preguntar si existe algún protocolo o apoyo específico para los usuarios que resultan lesionados durante el servicio. Hasta la publicación de esta nota no se obtuvo una respuesta oficial.

Mientras tanto, los pasajeros continúan utilizando este sistema de transporte con la preocupación de enfrentar nuevos frenones que, según aseguran, se presentan con mayor frecuencia y con una intensidad que pone en riesgo su seguridad durante los traslados.

Con información de Arturo de la Ssancha.