Transporte público

'Frenones' en Metro CDMX: Usuarios Denuncian Caídas, Fracturas y Falta de Atención

Un pasajero denunció que sufrió una fractura tras un frenón y afirmó que no encontró primeros auxilios dentro de las instalaciones.

Frenados bruscos en líneas 2, 3 y 9 provocan lesiones.Frenados bruscos en líneas 2, 3 y 9 provocan lesiones. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Usuarios aseguran que los frenones ocurren con frecuencia, especialmente en las Líneas 2, 3 y 9 del Metro CDMX

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