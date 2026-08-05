Futbol

FIFA Niega que Infantino Haya Prometido Sede de Final del Mundial 2030

El Mundial 2030 se realizará en Marruecos, Portugal y España, con tres partidos por el centenario de la Copa del Mundo en Argentina, Paraguay y Uruguay

Gianni Infantino, presidente de la FIFAGianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Reuters | Archivo

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¿Dónde será la final del Mundial 2030? FIFA desmiente promesas de Infantino y asegura que la decisión se tomará a su debido tiempo. Descubre más sobre el futuro del fútbol.

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