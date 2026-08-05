FIFA Niega que Infantino Haya Prometido Sede de Final del Mundial 2030

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés) negó hoy, 5 de agosto de 2026, que su director, Gianni Infantino, haya hecho alguna promesa en relación con la sede para la final del Mundial 2030.

La FIFA afirmó a la agencia de noticias EFE que "es falso y engañoso" y aseguró que tomará una decisión relacionada con la sede de la final de la próxima Copa del Mundo a su debido tiempo.

¿Dónde será el Mundial 2030?

El Mundial 2030 se realizará en Marruecos, Portugal y España, con tres partidos por el centenario de la Copa del Mundo en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Y en 2034, Arabia Saudita será el país encargado de organizar el Mundial de futbol de la FIFA.

Infantino asiste a reunión de la FIFA en Marruecos

Gianni Infantino asistió este miércoles a una reunión de la FIFA en Rabat, Marruecos, luego de la polémica que surgió por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que se pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados, pero, ante la oposición de las federaciones continentales, como UEFA y Concacaf, se retiró la propuesta.

Después de más de siete horas de encuentro, Gianni Infantino abandonó el lugar de la reunión sin hacer declaraciones.

Con información de EFE.

RMT