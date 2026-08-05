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Luis Figo Pide la Renuncia de Gianni Infantino

Figo, ex futbolista y candidato a la presidencia de la FIFA en 2015, pidió públicamente a Gianni Infantino dimitir de su cargo

Luis Figo y Gianni InfantinoFoto: Getty Images

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