Luis Figo Pide la Renuncia de Gianni Infantino
Figo, ex futbolista y candidato a la presidencia de la FIFA en 2015, pidió públicamente a Gianni Infantino dimitir de su cargo
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La polémica que rodea a Gianni Infantino no se detiene. Luego de que propusiera un programa llamado FIFA Forward Enterprise (FFE), en el que se planeaba vender alrededor del 20% de los activos relacionados con sus torneos oficiales incluyendo la Copa del Mundo, diversos organismos criticaron al presidente de la FIFA. La UEFA, organismo que regula el futbol en Europa, incluso llegó a advertir que boicotearía cualquier competencia a nivel de selecciones mientras la propuesta siguiera en pie.
Apenas unos días después de haber hecho público el plan FFE, Gianni Infantino se vio obligado a detenerlo por la oleada de críticas hacia el plan. Sin embargo, las consecuencias de su propuesta no se han quedado ahí, pues diversas federaciones han retirado su apoyo hacia el presidente de la FIFA de cara a las elecciones del próximo año. Además, figuras cercanas al mandatario se posicionaron en su contra y ahora, la leyenda del futbol portugués, Luis Figo, ha pedido que dimita de su cargo.
El señalamiento de Figo se da horas después de que el medio The Athletic informara que Infantino había convocado a la cúpula directiva de la FIFA a una reunión en Marruecos el miércoles, misma en la que de acuerdo con The Times, Infantino le ha ofrecido la final del Mundial de 2030 a Marruecos a cambio de su apoyo.
A través de un artículo publicado en el Daily Mail, Luis Figo escribió que "lo que he visto al descubierto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado".
En ese mismo sentido, Figo aseguró que "el hombre que haría algo así, el hombre que intentaría imponer cambios tan importantes solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es una reliquia del pasado del juego y no debería tener cabida en su futuro". Además, el ex jugador de clubes como Real Madrid y FC Barcelona cuestionó a Infantino diciendo que "si era tan buena idea, ¿por qué no se lo dijiste a tus miembros cuando los tenías a todos reunidos en una sala antes de la final del Mundial?".
Figo, que fue candidato para asumir la presidencia de la FIFA en 2015 antes de retirarse de la contienda para apoyar precisamente a Gianni Infantino, dijo que el actual presidente del máximo organismo del futbol a nivel mundial "ha degradado" el cargo que "prometió enaltecer".
"Ha mentido, engañado y tratado de enriquecerse a costa del deporte al que supuestamente debe servir. Ha perdido el apoyo de su equipo directivo, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de las personas que dedican su vida a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar al futbol. Debería irse. Ahora", puntualizó.
Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.— Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026
Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve.
He has…
En el mismo texto, Luis Figo acusó a Gianni Infantino de "haber entregado la Copa del Mundo en bandeja de plata a tus colegas en Washington D.C.", asegurando que ellos le darán un trabajo "que vale cinco veces tu salario actual".
En ese sentido, el antiguo capitán de la selección portuguesa dijo que "el futbol sí necesita una discusión sobre el dinero. Pero no sobre el dinero que podría salir del juego para los inversores o sobre los inflados salarios de los administradores", sino al que "debería invertirse en la construcción de campos deportivos y la formación de entrenadores para garantizar que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de enamorarse del deporte más bello del planeta".
Al respecto, Figo mencionó que la FIFA cuenta con 5 mil millones de dólares en sus reservas, por lo que "no hay necesidad de inversión externa".
DB