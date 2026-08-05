Luis Figo Pide la Renuncia de Gianni Infantino

La polémica que rodea a Gianni Infantino no se detiene. Luego de que propusiera un programa llamado FIFA Forward Enterprise (FFE), en el que se planeaba vender alrededor del 20% de los activos relacionados con sus torneos oficiales incluyendo la Copa del Mundo, diversos organismos criticaron al presidente de la FIFA. La UEFA, organismo que regula el futbol en Europa, incluso llegó a advertir que boicotearía cualquier competencia a nivel de selecciones mientras la propuesta siguiera en pie.

Apenas unos días después de haber hecho público el plan FFE, Gianni Infantino se vio obligado a detenerlo por la oleada de críticas hacia el plan. Sin embargo, las consecuencias de su propuesta no se han quedado ahí, pues diversas federaciones han retirado su apoyo hacia el presidente de la FIFA de cara a las elecciones del próximo año. Además, figuras cercanas al mandatario se posicionaron en su contra y ahora, la leyenda del futbol portugués, Luis Figo, ha pedido que dimita de su cargo.