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Gales, Primera Federación que Retira Apoyo a Reelección de Infantino en la FIFA

La asociación galesa consideró que el actual dirigente ha perdido la confianza para seguir al frente del futbol mundial

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UEFA y CONCACAF, contra Propuesta de la FIFA para Privatizar el Mundial

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Infantino pierde apoyo: Gales critica su gestión y liderazgo en la FIFA. ¿Cómo afectará esto al futuro del fútbol mundial? Entérate de todo aquí.

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