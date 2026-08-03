Deportes

Juárez FC Anuncia la Salida de Pedro Caixinha

El equipo de los Bravos de Juárez hizo oficial la salida de Pedro Caixinha, que deja de ser el entrenador del club fronterizo

Pedro Caixinha durante un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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