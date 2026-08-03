Juárez FC Anuncia la Salida de Pedro Caixinha

A través de un comunicado oficial emitido este domingo, la directiva del FC Juárez hizo oficial la desvinculación del director técnico portugués Pedro Caixinha y de su cuerpo técnico, dando por concluida su etapa al frente del primer equipo masculino de la institución en pleno arranque del Torneo Apertura 2026.

"Juárez informa que ha concluido la relación laboral con el director técnico Pedro Caixinha y su cuerpo técnico. Agradecemos a Pedro y a su equipo de trabajo el tiempo, la entrega y el compromiso demostrados al asumir los retos de nuestra institución, deseándoles el mayor de los éxitos en el futuro", expresó el club de la frontera en su boletín institucional.

Gracias, Pedro Caixinha.



Agradecemos tu profesionalismo, entrega y compromiso durante tu etapa con FC Juárez.



Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos. pic.twitter.com/1viIB2qITV — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 2, 2026

Tres Derrotas Consecutivas Precipitan la Salida de Caixinha

La decisión del alto mando fronterizo llega tras un inicio de torneo adverso en el balompié nacional. Los Bravos encadenaron tres derrotas consecutivas en las primeras jornadas del certamen —frente a Puebla, Chivas y una abultada goleada de 5-1 sufrida ante Pumas—, resultados que colocaron a la escuadra en el fondo de la tabla general sin unidades cosechadas.

En el balance general de su gestión, el estratega lusitano dirigió un total de 20 compromisos oficiales con el conjunto chihuahuense, cosechando un registro de 5 victorias, 4 empates y 11 derrotas.

Interinato para la Leagues Cup

De cara al arranque del torneo internacional de la Leagues Cup, la institución informó que la plantilla quedará bajo el mando de un cuerpo técnico institucional encabezado por Salvador Valero, quien se desempeñaba como estratega de la categoría Sub-21. Valero estará acompañado por exfutbolistas históricos de la franquicia como Tomás Campos y Leandro Carrijo mientras la directiva analiza opciones para definir al nuevo director técnico definitivo.

"De cara al inicio de la Leagues Cup, el primer equipo quedará a cargo de un Cuerpo Técnico Institucional liderado por Salvador Valero, hasta ahora director técnico de la categoría Sub-21. Salvador Valero llegó a FC Juárez en septiembre de 2023 como auxiliar técnico del primer equipo y en enero de 2024 se convirtió en director técnico de la categoría Sub-23 (ahora Sub-21) y suma 104 partidos al frente de este equipo, además de 6 Liguillas consecutivas alcanzando en una de ellas un subcampeonato en el Clausura 2025", especificó el club en su comunicado.

DB