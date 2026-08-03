Rescatan a Pareja Tras Quedar Atrapada por Inundación en Av. Aztlán, en Monterrey

Las fuertes lluvias registradas este domingo 2 de agosto provocaron nuevamente severos encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de Monterrey. Uno de los sitios más afectados fue la avenida Aztlán, en el sector San Bernabé, específicamente en el cruce con la calle Apolo, frente a la estación Talleres del Sistema Metrorrey.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Rescatan a Pareja Tras Lluvia en Av. Aztlán en Monterrey

La acumulación de agua convirtió la vialidad en una extensa laguna, una situación que, de acuerdo con vecinos y automovilistas, no es nueva, ya que cada vez que se presentan lluvias intensas este punto suele registrar importantes inundaciones que representan un riesgo para quienes circulan por la zona.

Intentaron cruzar y quedaron atrapados

De acuerdo con los primeros reportes, una pareja que viajaba a bordo de un automóvil de reciente modelo decidió intentar atravesar el área inundada. Sin embargo, mientras avanzaban, el nivel del agua comenzó a incrementarse rápidamente hasta cubrir gran parte del vehículo. Al percatarse de que el automóvil ya no podía continuar su marcha y de que el agua seguía subiendo, ambos descendieron de la unidad para evitar quedar atrapados en su interior.

Los jóvenes buscaron refugio sobre una de las estructuras de la estación Talleres del Metro, donde permanecieron mientras esperaban la llegada de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio tras recibir el reporte de personas atrapadas por la inundación. Luego de evaluar las condiciones del lugar, realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo a la pareja.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que ambos intentan subir a la estructura metálica. En las imágenes se observa cómo el joven ayuda a la mujer a escalar mientras el agua continúa cubriendo el automóvil, hasta dejarlo prácticamente sumergido.

Testigos señalaron que el nivel del agua aumentó en cuestión de minutos, lo que impidió que el vehículo pudiera salir de la zona inundada.

Con información de Pedro Caballero/ Noticias N+

RR