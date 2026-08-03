Accidentes

Rescatan a Pareja Tras Quedar Atrapada por Inundación en Av. Aztlán, en Monterrey

Una pareja fue rescatada por elementos de Protección Civil de Monterrey tras quedar atrapada por una inundación en la avenida Aztlán, frente a la estación Talleres del Metro.

Rescatan a Pareja Tras Quedar Atrapada por Inundación en Av. AztlánInundación Atrapa a Pareja Frente a Estación Talleres.Foto: Periódico del Carmen

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Las lluvias en Monterrey vuelven a causar estragos: una pareja quedó atrapada en su auto en Av. Aztlán y fue rescatada. Descubre cómo ocurrió.

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