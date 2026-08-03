Deportes

¿Cuándo Empieza la Leagues Cup 2026? Calendario y Formato del Torneo

La Liga MX se pausará por varios días para que los equipos mexicanos puedan disputar el torneo de la Leagues Cup 2026, frente a los clubes de la MLS

Trofeo de la Leagues CupFoto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Calendario de Partidos de la Leagues Cup 2026: ¿Cuándo Inicia y Cuál Es el Formato del Torneo?