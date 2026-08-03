¿Cuándo Empieza la Leagues Cup 2026? Calendario y Formato del Torneo

El choque internacional entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) está listo para una nueva edición. Tras la pausa veraniega posterior al Mundial de la FIFA, la Leagues Cup 2026 dará inicio este martes 4 de agosto de 2026. La competencia reunirá a 36 clubes —18 de cada liga— en un certamen oficial avalado por la Concacaf que otorga boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Calendario de la Leagues Cup

El torneo 2026 se llevará a cabo del 4 de agosto de 2026 al 6 de septiembre de 2026. El calendario del torneo 2026 será el siguiente:

Primera Fase: del 4 al 13 de agosto de 2026

Cuartos de final: del 25 al 27 de agosto de 2026

Semifinales: del 1 al 2 de septiembre de 2026

Final/Partido por el Tercer Lugar: 6 de septiembre de 2026

Nuevo Formato de Competencia