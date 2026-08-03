¿Cuándo Empieza la Leagues Cup 2026? Calendario y Formato del Torneo
La Liga MX se pausará por varios días para que los equipos mexicanos puedan disputar el torneo de la Leagues Cup 2026, frente a los clubes de la MLS
La Liga MX se pausará por varios días para que los equipos mexicanos puedan disputar el torneo de la Leagues Cup 2026, frente a los clubes de la MLS
El choque internacional entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) está listo para una nueva edición. Tras la pausa veraniega posterior al Mundial de la FIFA, la Leagues Cup 2026 dará inicio este martes 4 de agosto de 2026. La competencia reunirá a 36 clubes —18 de cada liga— en un certamen oficial avalado por la Concacaf que otorga boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.
El torneo 2026 se llevará a cabo del 4 de agosto de 2026 al 6 de septiembre de 2026. El calendario del torneo 2026 será el siguiente:
Primera Fase: del 4 al 13 de agosto de 2026
Cuartos de final: del 25 al 27 de agosto de 2026
Semifinales: del 1 al 2 de septiembre de 2026
Final/Partido por el Tercer Lugar: 6 de septiembre de 2026
La Fase Eliminatoria constará de ocho partidos de eliminación directa que se jugarán en tres rondas: Cuartos de final, Semifinales y la Final, así como el partido por el Tercer Lugar.
Para la edición 2026, el reglamento de competencia establece un sistema renovado:
Los resultados no se agruparán en sectores tradicionales de tres equipos, sino en dos tablas generales independientes: una exclusiva para los 18 clubes de la Liga MX y otra para los 18 de la MLS.
Ningún partido de la Leagues Cup 2026 terminará en empate, pues en caso de que los 90 minutos terminen igualados, los equipos se irán a una tanda de penales. El sistema de asignación de puntos se rige de la siguiente manera.
Victoria en tiempo reglamentario (90 minutos): 3 puntos.
Empate en tiempo reglamentario: 1 punto para cada club.
Punto extra en tanda de penales: El vencedor de la serie desde los once pasos tras igualar en los 90 minutos sumará 1 punto adicional (otorgando un total de 2 puntos en ese juego).
Al concluir los 54 partidos de la Fase Uno, únicamente los cuatro mejores equipos de la tabla de la Liga MX y los cuatro mejores de la tabla de la MLS (8 clasificados en total) obtendrán su boleto a la fase de eliminación directa, la cual arrancará a partir de los Cuartos de Final.
Una de las grandes novedades reglamentarias para este año es la inclusión de sedes en México para duelos seleccionados de la Fase Uno. Equipos como el Deportivo Toluca albergarán dos encuentros en el Estadio Nemesio Diez, mientras que Tigres UANL y Club América recibirán un compromiso en sus respectivas canchas.
Finalmente, el certamen mantendrá su relevancia continental al premiar al campeón, subcampeón y tercer lugar con un lugar directo en la Copa de Campeones de Concacaf 2027, recibiendo el monarca del torneo el pase directo a la ronda de Octavos de Final.