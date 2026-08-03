¿Cuándo Hay Sorteos de la Lotería Nacional en Agosto 2026? Calendario con Premios y Fechas

Sin importar si ya eres un asiduo comprador de cachitos o aún te estás planteando si vale la pena comprar un billete o serie de la Lotería Nacional, en N+ te compartimos el Calendario de Sorteos de Agosto 2026, para que te animes a tentar a la suerte.
Lo primero que debes entender es que un "cachito" es un billete de la lotería, mientras que una serie consta de 20 "cachitos". En algunos de los sorteos, para poder concursar por el Premio Mayor debes comprar dos o más series.
Para que te familiarices con el método de cada una de las rifas, ya te compartimos el Calendario de Sorteos de La Lotería Nacional de Julio 2026, así como de Junio 2026.
¿Qué tipos de Sorteos de la Lotería Nacional existen y cuándo se juegan?
Martes - Sorteo Mayor
Viernes - Sorteo Superior
Una vez al mes - Sorteo Especial
Domingo - Sorteo Zodiaco
Un domingo al mes - Sorteo Zodiaco Especial
24 de Diciembre - Sorteo Gordo
31 de Diciembre - Sorteo Magno
Calendario de Sorteos de Lotería Nacional Agosto 2026: Lista con Fecha y Premio Mayor
A continuación hallarás un listado con todas las rifas contempladas para este mes, así como el monto que entregan como Premio Mayor.
Domingo 2 de Agosto 2026.
Martes 4 de Agosto 2026.
Viernes 7 de Agosto 2026.
Domingo 9 de Agosto 2026.
Martes 11 de Agosto 2026.
Viernes 14 de Agosto 2026.
Domingo 16 de Agosto 2026.
Martes 18 de agosto 2026.
Viernes 21 de Agosto 2026.
Domingo 23 de Agosto 2026.
Martes 25 de Agosto 2026.
Viernes 28 de Agosto 2026.
Domingo 30 de Agosto 2026.
¿Dónde comprar un "cachito" de la Lotería Nacional en agosto 2026?
Si este mes estás decidido a convertirte en el próximo millonario de México, debes saber que los "cachitos" de la Lotería Nacional están a la venta de forma física y en línea, a través de los siguientes puntos:
Sitio oficial Mi Lotería.
Sitio Oficial Alegría Lotería.
Expendios locales y agencias.
Vendedores ambulantes.
Allí puedes seleccionar el número con el que deseas participar, así como el tipo de sorteo.
SARR