¿Cuándo Hay Sorteos de la Lotería Nacional en Agosto 2026? Calendario con Premios y Fechas

Sin importar si ya eres un asiduo comprador de cachitos o aún te estás planteando si vale la pena comprar un billete o serie de la Lotería Nacional, en N+ te compartimos el Calendario de Sorteos de Agosto 2026, para que te animes a tentar a la suerte.

Lo primero que debes entender es que un "cachito" es un billete de la lotería, mientras que una serie consta de 20 "cachitos". En algunos de los sorteos, para poder concursar por el Premio Mayor debes comprar dos o más series.

Para que te familiarices con el método de cada una de las rifas, ya te compartimos el Calendario de Sorteos de La Lotería Nacional de Julio 2026, así como de Junio 2026.

¿Qué tipos de Sorteos de la Lotería Nacional existen y cuándo se juegan?

Martes - Sorteo Mayor

Viernes - Sorteo Superior

Una vez al mes - Sorteo Especial

Domingo - Sorteo Zodiaco

Un domingo al mes - Sorteo Zodiaco Especial

24 de Diciembre - Sorteo Gordo

31 de Diciembre - Sorteo Magno

Calendario de Sorteos de Lotería Nacional Agosto 2026: Lista con Fecha y Premio Mayor

A continuación hallarás un listado con todas las rifas contempladas para este mes, así como el monto que entregan como Premio Mayor.

Domingo 2 de Agosto 2026.

Sorteo Zodiaco 1755.

Premio Mayor: 7 Millones de Pesos.

Martes 4 de Agosto 2026.

Sorteo Mayor 4023.

Premio Mayor: 21 Millones de Pesos.

Viernes 7 de Agosto 2026.

Sorteo Superior 2893.

Premio Mayor: 17 Millones de Pesos.

Domingo 9 de Agosto 2026.

Sorteo Zodiaco 1756.

Premio Mayor: 7 millones de pesos.

Martes 11 de Agosto 2026.

Sorteo Mayor 4024.

Premio Mayor: 21 millones de pesos.

Viernes 14 de Agosto 2026.

Sorteo Zodiaco 2894.

Premio Mayor: 17 Millones de Pesos.

Domingo 16 de Agosto 2026.

Sorteo Zodiaco 1757.

Premio Mayor 7 Millones de Pesos.

Martes 18 de agosto 2026.

Sorteo Especial 315.

Premio Mayor 27 Millones.

Viernes 21 de Agosto 2026.

Sorteo Superior 2895.

Premio Mayor: 17 Millones de Pesos.

Domingo 23 de Agosto 2026.

Sorteo Zodiaco Especial 1758.

Premio Mayor: 11 Millones de Pesos.

Martes 25 de Agosto 2026.

Sorteo Mayor 4025.

Premio Mayor 21 Millones de Pesos.

Viernes 28 de Agosto 2026.

Sorteo Superior 2896.

Premio Mayor 17 Millones de Pesos.

Domingo 30 de Agosto 2026.

Sorteo Zodiaco 1759.

Premio Mayor: 7 Millones de Pesos.

¿Dónde comprar un "cachito" de la Lotería Nacional en agosto 2026?

Si este mes estás decidido a convertirte en el próximo millonario de México, debes saber que los "cachitos" de la Lotería Nacional están a la venta de forma física y en línea, a través de los siguientes puntos:

Sitio oficial Mi Lotería.

Sitio Oficial Alegría Lotería.

Expendios locales y agencias.

Vendedores ambulantes.

Allí puedes seleccionar el número con el que deseas participar, así como el tipo de sorteo.

SARR