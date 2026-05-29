¿Cuándo Hay Sorteos de la Lotería Nacional en Junio 2026? Calendario con Premios y Fechas

¿Estás pensando en tentar a la suerte? La buena noticia es que estás a un "cachito" de distancia de volverte millonario. Al comprar un boleto de la Lotería Nacional participas por ganar distintos premios en alguna de las rifas del mes. Para que puedas participar, en N+ te compartimos el Calendario de Sorteos de Junio 2026, donde se contemplan las fechas y premios.

Recuerda que la Lotería Nacional distribuye los sorteos en los distintos días de la semana, y de estos dependen los premios que se entregan. Ya sea electrónicos o tradicionales.

De estos últimos te compartimos cotidianamente los resultados: mayor, superior, zodiaco, zodiaco especial y especial. Cada variedad entrega una cantidad específica como Premio Mayor.

De hecho, para que te familiarizaras con las rifas, en meses anteriores te compartimos el Calendario de Sorteos de Mayo 2026 de la Lotería Nacional, así como el Calendario de Sorteos de Abril 2026.

¿Cuántos y qué tipos de sorteo de la Lotería Nacional hay?

Tal como te adelantamos, la Lotería Nacional se juega en distintos días de la semana

Martes - Sorteo Mayor

Viernes - Sorteo Superior

Una vez al mes - Sorteo Especial

Domingo - Sorteo Zodiaco

Un domingo al mes - Sorteo Zodiaco Especial

24 de Diciembre - Sorteo Gordo

31 de Diciembre - Sorteo Magno

Calendario de la Lotería Nacional: Lista de Sorteos Lotería Nacional 2026

Así que para que sepas a qué Sorteo apostar, a continuación los hallarás enlistados por variedad, premio y fecha

Martes 2 de Junio 2026

Sorteo Mayor 4014

Premio Mayor: 21 Millones de Pesos

Viernes 5 de Junio 2026

Sorteo Superior 2885

Premio Mayor: 17 Millones de Pesos

Domingo 7 de Junio 2026

Sorteo Zodiaco 1748

Premio Mayor 7 Millones de Pesos

Martes 9 de Junio 2026

Sorteo Mayor 4015

Premio Mayor 21 millones de pesos

Viernes 12 de Junio 2026

Sorteo Superior 2886

Premio Mayor 17 millones de pesos

Domingo 14 de Junio 2026

Sorteo Zodiaco 1749

Premio Mayor: 7 Millones de Pesos

Martes 16 de Junio 2026

Sorteo Mayor 4016

Premio Mayor 21 Millones de Pesos

Viernes 19 de Junio 2026

Sorteo Superior 2887

Premio Mayor 17 Millones

Domingo 21 de Junio 2026

Sorteo Especial 2026

Premio Mayor: 27 Millones de Pesos

Martes 23 de Junio 2026

Sorteo Mayor 4017

Premio Mayor 21 Millones de Pesos

Viernes 26 de Junio 2026

Sorteo Superior 2888

Premio Mayor 17 Millones de Pesos

Domingo 28 de Junio 2026

Sorteo Zodiaco Especial 1750

Premio Mayor 11 Millones de Pesos

Martes 30 de Junio 2026

Sorteo Mayor 4018

Premio Mayor: 21 Millones de Pesos

¿Dónde comprar "cachitos" de la Lotería Nacional en Junio 2026?

Si te estás animando a tentar a la suerte, los "cachitos" de la Lotería Nacional están a la venta de forma física y en línea a través de los siguientes medios:

El sitio oficial Mi Lotería.

Sitio Oficial Alegría Lotería.

Expendios locales y agencias.

Vendedores ambulantes.

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