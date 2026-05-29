¿Cuándo Hay Sorteos de la Lotería Nacional en Junio 2026? Calendario con Premios y Fechas

¿Estás pensando en tentar a la suerte? La buena noticia es que estás a un "cachito" de distancia de volverte millonario. Al comprar un boleto de la Lotería Nacional participas por ganar distintos premios en alguna de las rifas del mes. Para que puedas participar, en N+ te compartimos el Calendario de Sorteos de Junio 2026, donde se contemplan las fechas y premios.
Recuerda que la Lotería Nacional distribuye los sorteos en los distintos días de la semana, y de estos dependen los premios que se entregan. Ya sea electrónicos o tradicionales.
De estos últimos te compartimos cotidianamente los resultados: mayor, superior, zodiaco, zodiaco especial y especial. Cada variedad entrega una cantidad específica como Premio Mayor.
De hecho, para que te familiarizaras con las rifas, en meses anteriores te compartimos el Calendario de Sorteos de Mayo 2026 de la Lotería Nacional, así como el Calendario de Sorteos de Abril 2026.
¿Cuántos y qué tipos de sorteo de la Lotería Nacional hay?
Tal como te adelantamos, la Lotería Nacional se juega en distintos días de la semana
Martes - Sorteo Mayor
Viernes - Sorteo Superior
Una vez al mes - Sorteo Especial
Domingo - Sorteo Zodiaco
Un domingo al mes - Sorteo Zodiaco Especial
24 de Diciembre - Sorteo Gordo
31 de Diciembre - Sorteo Magno
Calendario de la Lotería Nacional: Lista de Sorteos Lotería Nacional 2026
Así que para que sepas a qué Sorteo apostar, a continuación los hallarás enlistados por variedad, premio y fecha
Sorteo Mayor 4014
Premio Mayor: 21 Millones de Pesos
Sorteo Superior 2885
Premio Mayor: 17 Millones de Pesos
Sorteo Zodiaco 1748
Premio Mayor 7 Millones de Pesos
Sorteo Mayor 4015
Premio Mayor 21 millones de pesos
Sorteo Superior 2886
Premio Mayor 17 millones de pesos
Sorteo Zodiaco 1749
Premio Mayor: 7 Millones de Pesos
Sorteo Mayor 4016
Premio Mayor 21 Millones de Pesos
Sorteo Superior 2887
Premio Mayor 17 Millones
Sorteo Especial 2026
Premio Mayor: 27 Millones de Pesos
Sorteo Mayor 4017
Premio Mayor 21 Millones de Pesos
Sorteo Superior 2888
Premio Mayor 17 Millones de Pesos
Sorteo Zodiaco Especial 1750
Premio Mayor 11 Millones de Pesos
Sorteo Mayor 4018
Premio Mayor: 21 Millones de Pesos
¿Dónde comprar "cachitos" de la Lotería Nacional en Junio 2026?
Si te estás animando a tentar a la suerte, los "cachitos" de la Lotería Nacional están a la venta de forma física y en línea a través de los siguientes medios:
El sitio oficial Mi Lotería.
Sitio Oficial Alegría Lotería.
Expendios locales y agencias.
Vendedores ambulantes.
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