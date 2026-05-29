Cortan Suministro de Agua en Dos Colonias de Tijuana tras Fuga; ¿Cuáles Son?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que se mantiene suspendido temporalmente el suministro de agua potable en dos colonias, debido a una fuga registrada la noche del jueves.

De acuerdo con el organismo, personal técnico ya se encuentra en la zona realizando las labores correspondientes para reparar la afectación y restablecer el servicio lo antes posible.

Colonias afectadas

Las zonas que actualmente presentan suspensión en el suministro son:

Colonia Morelos

Colonia Madero

Servicio se restablecerá al concluir trabajos

La CESPT señaló que las cuadrillas continúan con las maniobras necesarias, por lo que el servicio será reanudado una vez que concluyan los trabajos de reparación.

Finalmente, la dependencia agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones generadas.