Cortan Suministro de Agua en Dos Colonias de Tijuana tras Fuga; ¿Cuáles Son?

Personal técnico ya trabaja en la zona para reparar la afectación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible

Corte de Agua TijuanaFoto: N+

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Fuga de agua en Tijuana deja sin servicio a dos colonias. CESPT trabaja para solucionar el problema rápidamente. Descubre cuáles son las zonas afectadas.

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