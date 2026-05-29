Detienen a Mujer con Peluche Relleno de Armas de Fuego en Tijuana; Así la Descubrieron

La mujer fue sorprendida con un peluche que en su interior tenía armas de fuego en calles de Tijuana, Baja California; así la detuvieron

Detienen a mujer con peluche con armas en TijuanaFoto: Archivo
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