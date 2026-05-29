Detienen a Mujer con Peluche Relleno de Armas de Fuego en Tijuana; Así la Descubrieron

Una mujer con un peluche relleno con armas de fuego fue detenida en calles de Tijuana, Baja California; esto es lo que hacía con el “tierno” juguete.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Obrera Primera Sección, cuando los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) llevaban a cabo tareas de vigilancia.

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Sin embargo, cuando se encontraban en el cruce de calle H. Ayuntamiento y avenida Flores Magón, la sospechosa comenzó a actuar de manera extraña ante la presencia de los agentes. Por ello, los policías se acercaron para hacer una revisión de rutina.

¿Cómo descubrieron el peluche con armas?

Según la Fuerza Estatal, las fuerzas de seguridad se percataron de que la mujer identificada como Karina Lizeth “N”, se puso muy nerviosa. Entonces, intentó ocultar un juguete que llevaba en las manos.

Se trataba de un peluche en forma de león, del cuál trataba de deshacerse lo antes posible. Esto provocó que los agentes solicitaran el tierno artículo para una revisión. Durante la inspección notaron que la textura del peluche no era común.

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Entonces, al abrirlo encontraron dos pistolas calibre 9mm abastecidas con cartuchos útiles.

Por está razón, Karina Lizeth “N”, alias, “La Kary”, fue notificada de sus derechos y fue detenida.

Las investigaciones por este caso continúan, no obstante, de manera preliminar que la sospechosa operaba como custodia de armamento para una célula delictiva y las armas que le aseguraron podrían estar relacionadas con disputas entre grupos rivales.

EPP