Balacera en Iztapalapa Hoy: Asesinan a Dos Hombres en Ataque Armado en CDMX

Una balacera en Iztapalapa dejó dos personas sin vida. Las autoridades realizan una intensa movilización; esto pasó

Balacera en Iztapalapa Hoy 28 de Mayo 2026Foto: N+
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