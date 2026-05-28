Balacera en Iztapalapa Hoy: Asesinan a Dos Hombres en Ataque Armado en CDMX

Una balacera en Iztapalapa hoy 28 de mayo de 2026, dejó dos personas sin vida en la colonia Ejercito de Oriente luego de un ataque directo; así ocurrió el doble homicidio en CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados luego de que vecinos indicaron que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la calle Antonio Estévez.

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Por está razón, las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron de inmediato a la zona señalada para atender el reporte. Una vez que llegaron al sitio encontraron a dos personas inconscientes.

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¿Cómo ocurrió la balacera en la colonia Ejército de Oriente en Iztapalapa?

Las autoridades solicitaron apoyo médico, sin embargo, los paramédicos solo pudieron confirmar que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Después de confirmarse el asesinato de dos hombres tras una balacera en la colonia Ejército de Oriente, comenzaron con las primeras investigaciones para esclarecer el caso.

Según información preliminar, las víctimas de entre 30 a 35 años de edad, viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacados a balazos en diversas ocasiones. Las lesiones fueron de gravedad, por lo que prácticamente murieron al instante.

Al lugar llegaron sus familiares, quienes identificaron a los fallecidos y consternados pidieron que se detuviera a los responsables.

La zona permanece acordonada para llevar a cabo las primeras indagatorias por personal de la Fiscalía de CDMX, así como el levantamiento de los cuerpos por servicios periciales.

Balacera desata persecución

Momentos más tarde de este ataque armado, la SSC informó que luego del reporte de la balacera en Iztapalapa, se iniciaron tareas de monitoreo. Posteriormente se inició una persecución para dar con los presuntos responsables.

"Tras una persecución, se detuvo a seis probables responsables y se aseguraron armas de fuego", confirmaron autoridades.

EPP