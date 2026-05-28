¿Qué Pasa en Hospital Infantil Federico Gómez? Alertan por Denuncias de Acoso Sexual

Ante las denuncias de acoso sexual en el Hospital Infantil Federico Gómez, la CNDH pide que se atienda cada caso; estos son los detalles

Denuncian Acoso Sexual en Hospital Intanfil Federico GómezFoto: Google Maps
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