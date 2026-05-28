¿Qué Pasa en Hospital Infantil Federico Gómez? Alertan por Denuncias de Acoso Sexual

Las denuncias por acoso sexual al interior del Hospital Infantil Federico Gómez en la Ciudad de México, puso en la mira los casos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por eso, hacen un llamado para que cada caso se atendido de manera integral. ¿Qué ocurre en una de las clínicas más importantes de la ciudad?

La CNDH exhortó a las autoridades de Salud a atender las denuncias de violencia y acoso sexual de personas médicas residentes del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", así lo externó en un comunicado donde pide garantizar una investigación imparcial, transparente y libre de represalias.

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"La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifiesta su profunda preocupación ante los hechos ocurridos en el Hospital Infantil de México 'Federico Gómez'", señaló.

¿Qué está pasando en el Hospital Infantil Federico Gómez?

La Comisión explicó que actualmente, personas médicas residentes han iniciado un paro de actividades no críticas, en protesta por la falta de respuesta institucional frente a reiteradas denuncias de acoso sexual, hostigamiento laboral, intimidación y abuso de autoridad, los cuales presuntamente han sido cometidos por autoridades directivas del hospital.

Las y los residentes afectados ya han presentado sus denuncias formales ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

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Asimismo, refirió que lo que ocurre en este hospital "no es un hecho aislado", ya que es un reflejo de un problema sistémico que está documentando sobre el ejercicio de la violencia que limita el desarrollo personal y profesional de las personas médicas en formación.

"Representan un factor de riesgo grave que vulnera la dignidad, la integridad y los derechos humanos de las víctimas, impactando severamente en su salud mental y física", indicó.

Esto se agrava, puntualizó, cuando los canales de denuncia al interior de las instituciones son insuficientes u operan bajo mecanismos que desalientan la queja y obstaculizan las investigaciones.

¿Qué pide la CNDH?

Por está razón, la CNDH hace un "enérgico llamado" a la Secretaría de Salud y a las autoridades competentes con la finalidad de garantizar:

Investigación imparcial, transparente y libre de represalias

Instalar una mesa de diálogo solicitada por residentes con autoridades

Aplicar mecanismos efectivos y protocolos estrictos para prevenir y sancionar el acoso y hostigamiento sexual y laboral dentro de las instituciones del Sistema Nacional de Salud

"Es imperativo continuar creando mecanismos efectivos y transparentes que erradiquen definitivamente la normalización de la violencia en la formación médica en todas las dependencias del Sistema Nacional de Salud”, afirmó.

EPP