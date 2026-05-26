Muere Mujer Afuera de Hospital del IMSS en Cancún; Familia Acusa Negligencia

La mujer presentaba varios dolores y murió afuera del Hospital General del IMSS en Cancún, Quintana Roo; acusan negligencia

Mujer Muere Afuera de Hospital General de CancúnFoto: Google Maps
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Muere Mujer Afuera de Hospital del IMSS en Cancún; Familia Acusa Negligencia