Muere Mujer Afuera de Hospital del IMSS en Cancún; Familia Acusa Negligencia

El Hospital General del IMSS en Cancún está bajo la mira luego de que una mujer murió afuera de las instalaciones de salud pública; la familia de la víctima denuncia presunta negligencia médica.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de San Miguel 247, cuando sus seres queridos la llevaron a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que se sentía muy mal.

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No obstante, los afectados relataron a medios locales que el personal le impidió ingresar al hospital. En tanto, la paciente permaneció afuera con los síntomas que le causaban mucho dolor.

Asimismo, los testigos indicaron que la mujer dejó de reaccionar y, ante la movilización que comenzó a gestarse afuera del Hospital General del IMSS en Cancún, el personal salió a verificar la situación.

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¿Qué dijeron las autoridades del IMSS sobre el caso?

Luego de darse a conocer las denuncias en redes sociales sobre presunta negligencia en el Hospital General del IMSS en Cancún, el Instituto se pronunció al respecto a través de una tarjeta informativa.

En el documento, el IMSS Bienestar refirió que los hechos ocurrieron en el Hospital General de Cancún "Dr. Jesús Kumate Rodríguez"; sin embargo, cuando la mujer acudió a una primera revisión, se determinó que no tenía signos vitales.

"La paciente, arribó y tras la primera revisión se determinó que no tenía signos vitales, pese a los intentos de reanimación", afirmó.

Además, señaló que la paciente presentaba una condición clínica crónica, con la cual vivía desde hace meses. "Era atendida en esta unidad hospitalaria por diferentes especialistas", puntualizó.

Asimismo, el IMSS Bienestar negó cualquier desabasto o problemas operativos a causa de una saturación en dicho hospital.

"El Hospital General de Cancún mantiene operación continua y atención permanente en el servicio de urgencias para la población", señaló.

EPP