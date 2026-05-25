¿Quién Es Daniel Garay, Empresario Sinaloense Desaparecido en Jalisco?

El empresario sinaloense Daniel Garay Tanamachi fue visto por última vez en Guadalajara, Jalisco; esto se sabe de su desaparición

Daniel Garay Tanamachi desapareció en GuadalajaraFoto: Especial
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