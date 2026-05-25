¿Quién Es Daniel Garay, Empresario Sinaloense Desaparecido en Jalisco?

Daniel Garay Tanamachi, empresario sinaloense, fue reportado como desaparecido en Guadalajara, Jalisco; autoridades investigan el caso. ¿Qué pasó con él?

De acuerdo con los primeros reportes, al hombre de 44 años de edad se le vio por última vez el 17 de mayo en la colonia Country Club en Guadalajara.

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En la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco, se estipula que al momento de su desaparición, Daniel Garay Tanamachi vestía playera azul manga corta, pantalón de mezclilla azul y tenis azul marino.

Asimismo, se destaca su información personal que podría ser clave para su localización. Daniel tiene cabello ondulado, corto y entrecano. Su tez es blanca, su complexión es robusta y mide 1.70 metros de altura.

El empresario sinaloense que desapareció en Guadalajara, Jalisco, tiene como señas particulares lunares en la espalda, así como pecas en la zona del pecho y espalda.

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¿Quién es Daniel Garay Tanamachi?

Las investigaciones por la desaparición de Daniel Garay Tanamachi están a cargo de las autoridades. Sin embargo, sus familiares refieren que el empresario estaba en las inmediaciones de su vivienda.

Además, cámaras de videovigilancia del edificio donde vive captaron el momento de su regreso de un evento familiar. Después se reunió con una persona desconocida; ambos salieron del lugar, abordaron el auto de Daniel y se perdió la pista.

Las luces y varios aparatos se quedaron encendidos en su casa, por lo que su familia teme que esté en peligro, ya que no tenía la intención de salir de su vivienda.

Daniel Garay Tanamachi es empresario originario de Sinaloa, pero vive en Guadalajara, Jalisco. Sus negocios están enfocados al comercio internacional, principalmente en la importación de productos chinos.

También su empresa ha participado en licitaciones y contratos gubernamentales, ya que se especializa en el desarrollo de proyectos de pasto sintético. Además, participó en la fundación de Bancos de Alimentos de México en Culiacán, Sinaloa.

EPP