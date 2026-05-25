Muere Joven tras Chocar Contra Grúa y Luminaria en Saltillo

Un fuerte accidente cobró la vida de un joven de 24 años que viajaba como copiloto durante la madrugada del 23 de mayo sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

Fue antes de las 2:00 horas cuando el conductor del vehículo, quien presuntamente manejaba en estado de ebriedad, no se percató de la presencia de una grúa de alumbrado público a la altura del bulevar Galerías.

Al intentar esquivarla, el automóvil terminó impactándose contra el costado derecho de la unidad y posteriormente contra una luminaria.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del copiloto, mientras que el conductor fue trasladado en código rojo al Hospital General de Zona Número 2 del IMSS.

Trascendió que los jóvenes se dirigían a Ramos Arizpe luego de convivir con unos amigos en un bar.

Camionetas chocan en el centro de Torreón

La mañana del 23 de mayo se registró un accidente vial entre dos camionetas en la intersección de la calle 12 y la avenida Escobedo, en el centro de Torreón. Tras el impacto, una de las unidades terminó proyectada contra un poste de concreto, lo que dejó daños materiales de consideración.

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A pesar de lo aparatoso del percance, ninguno de los conductores resultó lesionado. Ambos señalaron ante las autoridades que tenían la luz verde del semáforo al momento del choque, por lo que elementos de Peritos se encargaron de determinar las responsabilidades correspondientes.