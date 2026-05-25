Muere Joven tras Chocar Contra Grúa y Luminaria en Saltillo

Un joven de 24 años murió luego de que el vehículo donde viajaba chocara contra una grúa y una luminaria en Saltillo.

Muere Joven tras Chocar Contra Grúa y Luminaria en SaltilloFoto: N+

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Tragedia en Saltillo: Joven de 24 años muere tras choque contra grúa y luminaria. El conductor, presuntamente ebrio, fue trasladado en estado crítico. Conoce más detalles.

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